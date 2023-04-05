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Trump'ın suçlanmasının ardından ABD'de 'yargıda siyasi hesaplaşma' tartışmaları

ABD'de Cumhuriyetçi siyasetçiler, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suçlama yöneltilmesinin 'siyasi güdümlü' olduğunu savunarak, New York bölge mahkemesinin bu hamlesinin, Amerikan siyasetini derinden etkileyeceğini savundu.

Trump'ın suçlanmasının ardından ABD'de 'yargıda siyasi hesaplaşma' tartışmaları
AA

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, konuya ilişkin Twitter'dan görüntülü paylaştığı mesajında, Trump'ın hakim karşısına çıktığı bugünün "tüm Amerikalılar için kötü bir gün" olduğunu söyledi.

"Bugün Amerikan siyaseti, asla geri dönemeyeceği bir çizgiyi aşıyor." ifadesini kullanan Rubio, bugünden sonra ABD'de isim yapmak isteyen savcıların farklı görüşlere sahip olduğu bir siyasetçiyi hedef alabileceğine dikkati çekti.

Rubio, "Bir Cumhuriyetçi veya muhafazakar savcıyı, 'şimdi ben Joe Biden veya ailesinin ya da Bill Clinton'ın, Hillary Clinton'ın veya Nancy Pelosi'nin peşine düşeceğim' demekten kim durduracak? Kimse durdurmayacak çünkü bugün 'yeni bir normal' belirledik." şeklinde konuştu.

Bugünden sonra siyasilerin suçlanması için yasaların manipüle edilebileceğini kaydeden Rubio, Trump'a yöneltilen suçlamaların ise "absürt" olduğunu söyledi.

Rubio, Trump'a yöneltilen suçlamanın zaman aşımına uğradığını ancak savcının bunu seçim yasalarıyla ilişkilendirerek gündeme getirdiğini aktardı.

Trump'ın suçlanmasının "siyasi" olduğunu savunan Rubio, şöyle devam etti:

"Ancak bu siyasi olmaktan da fazlası, ülkemiz için bir zehir. Bu Amerikan siyasetini kalıcı olarak değiştirecek. Sonsuza kadar. Trump'ı sevseniz de sevmeseniz de bugünden pişmanlık duyacağız. Amerikan siyasetini bozacak ve bizi yıkıcı bir yola sokacak, bize zarar verecek yeni bir normal belirliyoruz. Çok uzun bir süre bugünün pişmanlığını yaşayacağız."

"BU YAŞANANLAR ANCAK OTORİTER REJİMLERDE OLUR"

Cumhuriyetçi milletvekili Andy Biggs de, katıldığı bir programda, eski bir başkanın ifade vermesinin ancak otoriter rejimlerde görülebileceğini savundu. Biggs, "Bu, komünist Çin, Venezuela, İran, Kuzey Kore ve eski Sovyetler Birliği'nde görebileceğiniz şeydir. İşte bu iş bu kadar kontrolden çıktı." şeklinde konuştu.

Trump'a muhalefetiyle öne çıkan Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney ise konuya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamasında, Trump'ın karakteri ve tutumunun başkanlık görevine uygun olmadığını düşündüğünü ancak New York Savcısının da siyasi bir gündemle eski Başkan'a suçlamalar yönelttiğine inandığını ifade etti.

Romney, "Kimse yasaların üstünde değildir, eski başkanlar bile. Ancak herkesin yasa önünde eşit muamele görme hakkı vardır. Savcının haddini aşması, siyasi muhalifleri kriminalize etmek için tehlikeli bir emsal oluşturuyor ve halkın adalet sistemimize olan inancını zedeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

'HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ' VURGUSU

Senatör Ted Cruz da Trump'ın sol görüşlü "(George) Soros savcısı" tarafından mahkemeye çıkarılmasının "hukukun üstünlüğü" ilkesiyle alay edildiği anlamına geldiğini iddia etti.

Trump'a destek olmak için New York'a gelen ve protestolara katılan Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Vekil Marjorie Taylor-Greene de buradaki kalabalığa hitap ederek, Savcı Alvin Bragg'ın "Demokratların maşası" olduğunu öne sürdü.

Böyle şeylerin "ABD'de değil, yalnızca komünist ülkelerde olduğunu" savunan Greene, Trump'ın suçlanmasının 2024 başkanlık seçimlerine müdahale olduğunu ifade etti. Greene, Trump'ın suçlanmasının "Amerikan demokrasisine bir tehdit" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

BEYAZ SARAY SESSİZ

Diğer yandan Beyaz Saray konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Başkan Joe Biden dün, mevcut hukuk sistemine inancı olup olmadığına ilişkin bir soruya "Evet" yanıtını vermişti.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ise Trump'ın "adil bir şekilde yargılanacağına inandığını" ifade ederek, " Hukuki süreçte herhangi bir dış etkiye veya sindirmeye adalet sistemimizde yer yoktur. Duruşma devam ederken, protesto etmek Amerikalıların hakkıdır ancak tüm protestolar barışçıl olmalıdır." ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AA

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