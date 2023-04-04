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Haberler Dünya Eski başkan Donald Trump hakim karşısında
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Eski başkan Donald Trump gözaltına alındı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan dava kapsamında geldiği New York'ta ifade vermek için hakim karşısına çıktı. Mahkemeye gelerek teslim olan Trump, gözaltına alındı.

Eski başkan Donald Trump hakim karşısında
HABERTURK.COM / Ajanslar

Trump’ın hakim karşısına çıkacağı Manhattan Ceza Mahkemesi'nin önü basın mensuplarıyla doldu.

Büyük bir kalabalığın beklediği ve tepesinde helikopterlerin uçtuğu mahkemeye Trump gizli bir kapıdan girdi.

Trump'ın mahkemeye çıkarılmadan önce Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ın ofisine gitti. Buradaki süreç, parmak izi alınmasını ve sabıka fotoğrafı çekilmesini içeriyor.

Donald Trump daha sonra gözaltına alındı.

Trump’a yönelik suçlamaların detayları, duruşmada açıklandı. Donald Trump, iş kayıtlarında tahrifat yapmaktan itham edildiği 34 ağır suçu reddetti. Trump hakimin sorusuna, "Suçsuzum" yanıtını verdi.

İddianamede iki kadına sus parası ödeme suçlaması da yer alıyor.

Teslim olmadan önce kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, şunları söyledi:

"Manhattan'a, Adliye binasına gidiyoruz. Çok sürreal görünüyor. Beni tutuklayacaklar. Bunun Amerika'da olduğuna inanamıyorum. MAGA! (Make America Great Again)”

POLİSTEN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Polis, mahkeme bölgesini demir bariyerlerle çevirerek etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, mahkeme bölgesinde bulunan sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı.

Eski Başkan Donald Trump'a yönelik soruşturmayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, sabah saatlerinde mahkeme binasına gelirken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Milletvekili George Santos’un da mahkeme binasına girdiği görüldü.

KARŞIT GRUPLAR ALANDA

Trump karşıtı ve destekçisi küçük gruplar da sabah saatlerinden itibaren polis bariyerleri ile kendileri için ayrılmış binanın önündeki parkta yerlerini aldı.

Ellerinde Trump’a destek veya cezalandırılması çağrısı yapan pankartlar taşıyan kişiler arasında zaman zaman sözlü ve fiziki sataşma ve arbede yaşandı.

İsmini Dion olarak veren Trump destekçesi biri, Manhattan Başsavcısı Bragg'in Trump yerine New York'taki suçlara odaklanması gerektiğini belirterek, "Bragg, bütün enerjisini Trump'a harcayarak suçluları sokakta bırakıyor." şeklinde konuştu.

Park'ın diğer kısmında bulunan Trump karşıtı Zachary Machado ise, Trump'ın yaptıklarına müsamaha gösterilmemesi gerektiğini savunarak, "Trump, korkunç bir insan ve yaptıklarının cezasını görmeli. Hepimize nasıl adalet uygulanıyorsa o da adaletle yüzleşmeli." ifadelerini kullandı.

Trump, soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurarak daha önce yaptığı protesto ve destek çağrısına rağmen, Trump taraftarlarının 20-30 kişiyi geçmemesi dikkat çekti.

76 yaşındaki Trump'ın tüm suçlamaları reddetmesi bekleniyor.

TRUMP 'CADI AVI' DEMİŞTİ

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, Florida’daki malikanesinden dün New York’a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti.

ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.

Fotoğraf: AA

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