Adamın her cümlesinden kin ve nefret kelimeleri saçılıyor. 'Redneck' dedikleri cinsten kalite yoksunu, ırkçı, mankafa bir Teksaslı: Alex Jones, Amerika’nın bir numaralı komplo teorisyeni. Müslümanlardan siyahlara, liberallerden feministlere, eşcinsellerden bireysel silahlanma karşıtlarına, hemen herkese düşman. 11 Eylül saldırılarının ardında İsrail’in bulunduğundan tutun da DEAŞ’ı perde arkasından Demokrat Başkan Obama’nın yönettiğine varıncaya kadar türlü safsatayla milyonlara hitap ediyor.

- Alex Jones, yalan haberden açılan dava nedeniyle adliyede -

“Michelle Obama travesti mi?”, “Feministler neden çirkin ve şişmandır?” retoriğiyle cinsiyetçi, homofobik ve saldırgan dil kullanıyor. Her komplo teorisyeni gibi “Dünyadaki bütün kötülüklerin arkasında insanları borçla köleleştiren Rothschild ailesinin bulunduğunu”, “Amerikan sağlık sistemini Yahudi mafyasının yönettiğini” iddia ediyor. Hiç eksik kalır mı; NASA’nın aslında Ay’a inmediği, global ısınmanın yalan olduğu; Lady Gaga’nın Super Bowl devre arasında satanist ayin yaptığı da Alex Jones’un palavraları arasında.

Sandy Hook İlkokulu’nda 26 kişinin öldüğü katliamın da ‘bireysel silahlanmayı daha sıkı kurallara bağlamak’ üzere bizzat Obama Yönetimi tarafından tezgahlandığını ileri sürüyor. Alex Jones’a göre 1995’te beyaz ırkçı/yerli terörist Timothy McLeigh’in 168 kişiyi öldürdüğü Oklahoma City bombalı katliamı da hükümetin işi. Malum o dönemde de Demokrat Partili Clinton başkandı.

YOUTUBE’DAN ATTILAR

- Alex Jones, 'Yeni Dünya Düzeni' adlı TV programının çekiminde -

Cahillerin beynini rahatlıkla yıkayabilen bu tehlikeli safsataları Teksas Austin merkezli GNC (Genesis Communications Network) Radyosu’yla ‘Infowars’ adlı YouTube kanalından ve aynı adlı web sitesinden yayıyor. Komplo yaymak için öyle mümbit bir zemin ki, birkaç yıl önce yapılan bir araştırmaya göre ABD’yi aynı ‘Visitors’ dizisindeki gibi (Obama dahil) kertenkelelerin yönettiğine inanan yüzde 4’lük bir kesim var.

- YouTube'de artık Infowars kanalına erişim yok -

Alex Jones’un, internet üzerinden çoğu genç kuşaktan olmak üzere yaklaşık 2 milyonluk bir izleyici kitlesi olduğu söyleniyor. Daha doğrusu söyleniyordu; çünkü dijital platformlar Jones’un nifak tohumlarına karşı tavır almaya başladı. Önce Apple ve Spotify, Infowars’un podcast’lerini kaldırdı. Ardından Facebook ve YouTube yasak getirdi. En son da video paylaşım platformu Vimeo diğerlerinin takipçisi oldu; Jones’a ait içeriği sildi. Bu mecralarda Jones’a artık geçit yok.

ÜSTSÜZ RÖPORTAJ



- Trump, seçim kampanyasında Infowars yayınına konuk olmuştu -

Amerika’nın görsel/işitsel medyasında komplo teorisyenleri, asparagas haber yayanlar, sahte vaizler gırla. Ancak Alex Jones’un diğerlerinden farkı, Başkan Donald Trump’la olan dirsek teması. Trump, başkanlık kampanyası sırasında Infowars web programına konuk olup “Şöhretin muhteşem, beni hep yanında bil” diye Alex Jones’u övmüş, sonraki konuşmalarında referans göstermiş, başkan seçildikten sonra da bizzat arayıp desteği için teşekkür etmişti. Trump’ın bir danışmanı Başkan’ın düzenli olarak Infowars’u izlediğini söylemişti ve Trump’ın Twitter’dan Infowars’a link verdiği de malum. Hatta, “Ana akım medya Amerikan halkının düşmanıdır” fikrini de Jones’tan aldığı söyleniyor.

- Alex Jones, Der Spiegel'e barbekülü röportaj verirken -

Alex Jones da, Der Spiegel’de yayınlanan röportajda “Seçimden sonra Trump’la ortak hedefimiz olan özgürlükler ve düşmanlarımızı imha konusunda defalarca konuştuk” diye anlatıyor. Bu arada Spiegel muhabiri Jones için şöyle yazıyor: “Asla birlikte yemek yemek istemeyeceğiniz biri. Barbeküde pişirdiği etleri plastik tabağa istifledi, bunları sıyırırken aniden gömleğini çıkarıp üstsüz kaldı, bana da ‘emmek ister misin’ diyerek sosis uzattı…”

TWITTER'A TEPKİ

Dijital platformlardan gelen engellemeler üzerine Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. “Muhafazakâr medya organlarına karşı kapsamlı bir sansür hareketi başladı” diye çıkıştı.

Eğer varsa, o sansür kampanyasının önemli bir ayağı eksik kaldı: Twitter. “Alex Jones’u sustur” çağrıları üzerine Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, “Şirket kurallarını ihlal etmediği gerekçesiyle Infowars hesabının askıya alınmayacağını, sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturmaya devam edeceklerini” tweet’le duyurdu. Ayrıca gazetecilerle sıradan kullanıcıların, Jones’un yaydığı dedikodularla ilgili bilgilenme hakkı olduğunu vurguladı.

- Twitter CEO'su Dorsey, özgür tartışma ortamı adına yasağa karşı -

Peki Jones Twitter’da hangi komplo teorilerini yayıyordu? Sadece birkaçı:

- 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nde Demokratlar iç savaş başlatacak.

- İngiltere’deki Müslümanlar Kraliçe’ye ültimatom verdi: Ya İslam’a geçersin ya da ülkeyi terk edersin.

- CIA, insanlığı yok etmek için transseksüelliği teşvik ediyor.

- Barack Obama, El Kaide’nin küresel lideridir (2013)… Obama, DEAŞ’ı silahlandırıyor…

Twitter’ın bu saçmalıklara zemin oluşturmasına yoğun tepki ve boykot çağrıları var. Özellikle de şirket CEO’su Dorsey kendisini ‘sol eğilimli’ olarak tanımladığı için. Ancak aynı Dorsey’e Cumhuriyetçi Parti cephesinden de tepki var: Sağ eğilimli görüşleri filtrelediği gerekçesiyle! Her sabah Başkan Trump’ın tehdit mesajlarının dünyaya yayılmasına aracılık eden Twitter’ı bu şekilde suçlayan kişi, Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Kevin McCarthy. Dorsey’in Meclis Ticaret Komisyonu’nda ifade vermesini istiyor. Tam paradoks!