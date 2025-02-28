Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ı ağırladı: 'Zelenskiy'e diktatör dediğime inanamıyorum'

Reuters İngiltere Başbakanı Keir Starmer Beyaz Saray'ı ilk kez ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı 27 Şubat'ta Beyaz Saray'da ağırladı.

Starmer'ın ilk Beyaz Saray ziyaretinde iki liderin gündeminde Ukrayna'ya güvenlik taahhütleri ve ekonomi vardı.

Trump'a, Starmer ile baş başa görüşmesinden sonra düzenledikleri basın toplantısında geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e "diktatör" demesi soruldu.

ABD Başkanı, soruyu "Öyle mi dedim? Bunu söylediğime inanamıyorum" diyerek yanıtladı ve Zelenskiy'nin "oldukça cesur" olduğunu söyledi.

ABD başkanı ayrıca Ukrayna devlet başkanıyla "çok iyi anlaştıklarını" vurguladı.

Trump Ukrayna'nın ABD tarafından sunulan 500 milyar dolarlık bir maden anlaşmasını reddetmesinin ardından Zelenskiy'e "diktatör" demiş ve "Elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesi kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

ABD başkanı paylaşımında ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa Ukrayna'nın yol açtığını iddia etmişti.

Ukrayna'da Mayıs 2024'te seçimler yapılması gerekiyordu, ancak ülkenin Şubat 2022'de Rusya tarafından işgal edilmesinin ardından sıkıyönetim ilan edildiği için seçimler ertelendi.

Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında İki ülke arasında barış sağlanması konusunda Zelenskiy'nin Beyaz saray ziyareti sırasında ilerleme kaydedilebileceği mesajını verdi.

Trump, 28 Şubat'ta Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlayacak.

İki liderin ziyaret sırasında Ukrayna'nın ilk başta reddettiğin nadir toprak elementleri anlaşmasının değiştirilmiş halini imzalaması bekleniyor.

Ukrayna-ABD maden anlaşması hakkında neler biliniyor?

Reuters Trump ve Zelenskiy geçtiğimiz haftalarda birbirlerini eleştirdi.