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        Haberler Dünya Ortadoğu "Trump, İran rejimini deviren kişi olarak hatırlanmak istiyor" | Dış Haberler

        "Trump, İran rejimini deviren kişi olarak hatırlanmak istiyor"

        İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin yakında İran'a düzenlenen saldırılara katılacağını düşündüğünü bildirdi. İsrailli yetkilinin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran rejimini deviren kişi olarak hatırlanmak isteyeceğini ve bu nedenle ifadelerini sertleştirdiğini söylediği" aktarıldı. ABD basınına göre Trump, İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için ABD askeri varlıklarını kullanmaya giderek daha sıcak bakmaya ve bölgedeki çatışmayı sona erdirmek için diplomatik çözüm fikrini giderek daha az düşünmeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 21:31 Güncelleme: 17.06.2025 - 21:35
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        "Trump, İran rejimini deviren kişi olarak hatırlanmak istiyor"
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Tel Aviv, ABD'nin İran'a saldırılarda İsrail'e destek vereceğini değerlendiriyor.

        İsrailli yetkilinin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran rejimini deviren kişi olarak hatırlanmak isteyeceğini ve bu nedenle ifadelerini sertleştirdiğini söylediği" aktarıldı.

        Yetkili, "Trump'ın 21. yüzyılın en önemli güvenlik olayında kenara çekilen biri olarak değil, İran rejiminin devrilmesinde rol oynayan biri olarak hatırlanmak isteyeceğini" öne sürerek ABD'nin yakında İran'a karşı saldırıya katılacağını iddia etti.

        Haberde, ABD Başkanı'nın İran'a karşı agresif bir tavır sergilemeye başladığına dikkat çekildi.

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        Üst düzey İsrailli yetkililerin, gelecek günlerde saldırıların yoğunlaşmasıyla sona erdirme mekanizmaları üzerinde konuşmaya başlamanın gerekli olacağına inandığı aktarıldı.

        ABD BASINI: TRUMP ABD ASKERİ VARLIKLARINI KULLANMAYA SICAK BAKMAYA BAŞLADI

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için ABD askeri varlıklarını kullanma konusunda giderek daha sıcak bakmaya başladığı iddia edildi.

        Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki üst düzey yetkiliye dayandırılan habere göre, Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir ABD saldırısını değerlendiriyor.

        Trump, İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için ABD askeri varlıklarını kullanmaya giderek daha sıcak bakmaya ve bölgedeki çatışmayı sona erdirmek için diplomatik çözüm fikrini giderek daha az düşünmeye başladı.

        İran'a karşı Amerikan silahlarının ve askerlerinin kullanılması konusunda şu ana dek frene basan Trump'ın bu konudaki olası bir fikir değişikliğinin ne kadar ciddi olduğu merak ediliyor.

        ABD Başkanı Trump, Truth Social'daki son paylaşımlarında İran'a yönelik daha sert ifadelere başvurmuş ve İran lideri Ali Hamaney'in hedef alınabileceğine ilişkin "tehdit" ifadeleri kullanmıştı.

        İSRAİL - İRAN ÇATIŞMASI ⁠

        İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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