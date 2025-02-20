ABD Başkanı Trump, kendini "kral" olarak tanımladı New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldıran ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için "Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullanırken, Beyaz Saray da Trump'ı "kral" olarak resmeden bir dergi kapağı paylaştı

Anadolu Ajansı Giriş: 20.02.2025 - 05:50 Güncelleme: 20.02.2025 - 05:53 facebook

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