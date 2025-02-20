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        Haberler Dünya Amerika Trump, kendini "kral" olarak tanımladı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, kendini "kral" olarak tanımladı

        New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldıran ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için "Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullanırken, Beyaz Saray da Trump'ı "kral" olarak resmeden bir dergi kapağı paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 05:50 Güncelleme: 20.02.2025 - 05:53
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        Trump, kendini "kral" olarak tanımladı
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        ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, son düzenlemesini övgüyle duyurdu.

        AA'nın haberine göre; New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırdığını açıklayan Trump, "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullandı.

        Beyaz Saray'ın resmi X hesabı, bu açıklama sonrası Trump'ı başında taçla kral olarak betimleyen bir dergi kapağını paylaştı.

        Trump ile Beyaz Saray'ın "kral" temalı paylaşımları, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #ABD
        #haberler
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