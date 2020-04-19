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ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gerçekleşen basın toplantısında, Kuze Kore lideri Kim Jong-un'dan hoş bir mektup aldığını ifade etmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiayı yalanladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda ABD Başkanı Trump'a gönderilmiş bir mektup yok. Kendisi önceki mektuplardan söz ediyor olmalı" ifadeleri kullanıldı.

"BEN SEÇİLMESEYDİM KUZEY KORE İLE SAVAŞTA OLURDUK"

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da günlük gerçekleştirilen basın toplantısında ülkesinin Kuzey Kore ile ilişkileri hakkında konuşarak, "Ben seçilmeseydim Kuzey Kore ile savaşta olurduk" demişti.

Kuzey Kore ile ilişkilere değinen Trump, "Kim Jong-un'dan yakın zamanda hoş bir mektup aldım. Ben seçilmeseydim şu an Kuzey Kore ile savaşta olurduk. Belki dünyanın sonu bile gelebilirdi" şeklinde konuştu.

Trump, "Unutmayın ki ben iktidara geldiğimde bu ülkede mühimmat yoktu. Bir savaşta mücadele etmek için iyi bir yol değil. Başkan Obama bizi mühimmatsız bıraktı. Bizi tıbbi malzemesiz, solunum cihazsız bıraktı. Obama, Kim Jong-un ile iyi bir ilişkiye sahip olmak istedi ama Kim onunla buluşmazdı" dedi.