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ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin'de düzenlenen bir etkinliğe katılarak burada Suudi Arabistan Kralı Selman'dan nasıl 500 milyon dolat aldığı hakkında ilginç bir açıklamada bulundu. Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman'ı aradığını belirterek, "Suudi Kral'ı severim. Kral'a "Sizi korumak için k.çımızı yırtıyoruz ve sizin çok paranız var" dedim. O da 'Beni neden aradın ki? Daha önce kimse beni bu nedenle aramamıştı' dedi. Ben de 'Onlar salaktı da ondan' dedim ve parayı yolladı" diye konuştu.
Trump, "Tek telefonla bize 500 milyon dolardan fazla para verdiler. Biz onları koruyoruz. Bunlar zengin ülkeler. Ayrıca bizden çok şey de satın alıyorlar. Bize 450 milyar dolar da verdiler. Ben bu parayı kaybetmek istemiyorum" dedi.
— Aaron Rupar (@atrupar) April 28, 2019
"PARADAN BAŞKA HİÇBİR ŞEYLERİ YOK"
Geçtiğimiz yıl Mississippi'nin Southaven kentinde seçmenlerine seslenen Trump, "Suudi Arabistanı biz koruyoruz. Kral Salman'ı severim. Ancak, Kral'a, 'sizi biz koruyoruz, eğer biz olmazsak orada iki hafta oturamazsınız, bizim ordumuz için ödeme yapmalısınız' dedim" diye konuşmuştu.
GOLAN TEPELERİ HAKKINDA DA AÇIKLAMADA BULUNDU
ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
Trump, Golan Tepeleri'nin İsrail için çok önemli stratejik bir bölge olduğunu söylerken. "Tepeler... Siz daha yüksek konumda olmalısınız" dedi ve ekledi, "Bu, 52 yıl önce başlamıştı, ama ben yaptım. Çabucak. Yapıldı" ifadelerini kullandı.
— Aaron Rupar (@atrupar) April 28, 2019
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