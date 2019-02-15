SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler >DÜNYA

Trump Meksika duvarı için 'acil durum ilan edecek'

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın hükümetin açılabilmesi için iki partinin üzerinde anlaştığı "ulusal güvenlik yasasını" imzalayacağını ancak aynı zamanda Meksika sınırına inşa etmek istediği duvara gerekli bütçeyi sağlayabilmek için "ulusal çapta acil durum" ilan edebileceğini açıkladı. Demokratların duvar için gerekli finansmana onay vermemesi ardından ABD'de bütçe onaylanamamış ve federal hizmetler kısmen durmuştu.

Giriş: 15.02.2019 - 14:47 | Güncelleme:
- Getty Images

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için "ulusal çapta acil durum" ilan edebileceğini açıkladı.

Demokratların duvar için gerekli finansmana onay vermemesi ardından ABD'de bütçe onaylanamamış ve federal hizmetler geçen Aralık ayından itibaren kısmen durmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Trump'ın hükümetin kapalı kalmasını engellemek için Cumhuriyetçiler ile Demokratların üzerinde anlaşmaya vardığı "sınır güvenliği yasasını" imzalayacağı, aynı zamanda ABD-Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için ulusal çapta acil durum ilan edeceği belirtildi. Trump'ın bu adımı, duvar için gerekli olan finansmanı askeri ödenekten karşılamak için atacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders "Başkan duvar inşa etme, sınırı koruma ve ülkemizin güvenliğini sağlama sözünü tutuyor. Sınırda insani krizi önlemek ve güvenliği sağlamak için Başkan idari eyleme geçecek - buna ulusal acil durum da dahil" dedi.

Cumhuriyetçi Parti Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da Başkan'ın hükümetin açılabilmesi için 1.3 milyar dolarlık anlaşmayı onaylayacağını, ancak 5 milyar dolara mal olması beklenen duvarın inşası için acil durum ilan edebileceğini söyledi.

Anlaşma Kongre'de oylanacak

ABD Kongresi'nde hükümetin yeniden kapanmasını önleyecek bütçe anlaşması üzerinde bugün oylama yapılması bekleniyor.

Anlaşma, ABD-Meksika sınırında bariyer inşası ve diğer bazı güvenlik tedbirleri için ödenek ayrılmasını öngörüyor.

Bütçenin onaylanamaması nedeniyle yaşanan krizi çözmek ve hükümetin yeniden açılmasını sağlamak üzere Cumhuriyetçi Parti ve Demokratlardan oluşan bir komisyon kurulmuş ve Kongre üyeleri dün gece geç saatlere kadar, komisyondan çıkan sınır güvenliği düzenlemesine son halini vermeye çalışmıştı.

Düzenlemede sınırın 90 kilometrelik kısmına bariyer inşası için 1,37 milyar dolar ayrıldı.

Hükümetin tekrar kapanmaması için Kongre'nin tasarıyı Cuma geceyarısına kadar geçirmesi ve Başkan Donald Trump'ın da imzalaması gerekiyor.

Trump'ın başkanlık seçim kampanyasında en büyük seçim vaadi olan duvarın inşası için gerekli olan finansmanı acil durum ilan edip Kongre'yi baypas ederek, askeri bütçeden karşılaması bekleniyor.

  • Trump’ın Meksika duvarının ne kadarı inşa edildi?
  • ABD'de 2019'da Trump yönetiminde neler olabilir?
  • Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: Trump'ın başkan olmasını Tanrı istedi
  • Trump: Davos'a gitmeyeceğim, ABD'de acil durum ilan edebilirim

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
İngiltere'de Churchill tartışması: Kahraman mı, zalim mi?
İngiltere'de Churchill tartışması: Kahraman mı, zalim mi?
Trump Meksika duvarı için 'acil durum ilan edecek'
Trump Meksika duvarı için 'acil durum ilan edecek'
Keşmir'de askeri konvoya saldırı: En az 40 Hint asker öldü
Keşmir'de askeri konvoya saldırı: En az 40 Hint asker öldü
İngiltere'de Prens Philip trafik kazası nedeniyle soruşturulmayacak
İngiltere'de Prens Philip trafik kazası nedeniyle soruşturulmayacak
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
Mısır'da 'piramitte sekse' soruşturma
Mısır'da 'piramitte sekse' soruşturma
KDV kaldırılınca kitap ve dergi fiyatları düşecek mi?
KDV kaldırılınca kitap ve dergi fiyatları düşecek mi?
Belçika'da 24 saatlik genel grev nedeniyle hayat durdu, ülke hava sahası kapandı
Belçika'da 24 saatlik genel grev nedeniyle hayat durdu, ülke hava sahası kapandı
Tanzim satış başladı: 8 soruda bilmeniz gerekenler
Tanzim satış başladı: 8 soruda bilmeniz gerekenler
Venezuela krizi: ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım
Venezuela krizi: ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X