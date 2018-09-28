ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, soru sormak için bir muhabirinin elini kaldırması üzerine, sempatik bir ifadeyle; "Evet, lütfen Bay Kürt" şeklinde hitapta bulununca, herkes şaşkına döndü. Muhabirin de yanındakilere dönerek gülümsediği görüldü.

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) September 26, 2018

Trump'a soru sormak için kalkan muhabir Rahim Rashidi, "ABD Başkanı'nın bana Kürt kimliğimi vurgulayarak hitap etmesinden çok gurur duydum. Biz Kürtler hep görmezden geliniyoruz, bu yüzden Kürt kimliğimizle tanınmaktan çok gurur duyuyoruz" dedi.

'Bir emlak anlaşması' olarak tanımladığı Ortadoğu barış sürecine ilişkin de, "Eğer İsrailliler ve Filistinliler iki devletli bir çözüm istiyorlarsa buna tamam. Eğer iki devleti bir çözüm istiyorlarsa, benim için bu da tamam. Onlar mutluysa ben de mutluyum" yanıtı verdi.

İsrail ve Filistin arasındaki gerginliklere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Suudi Arabistan Kralı Selman'dan bahsetmek isterken, 'harika adam' tanımlamasında bulunarak yanlışlıkla 'Suudi Arabistan Kralı Süleyman'dan bahsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmalarıyla damga vurduğu BM 73. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada kendi iktidarının iki yıldan az bir sürede Amerikan tarihindeki diğer yönetimlerden daha fazla başarı kaydettiği şeklindeki ifadelerine dünya liderlerinin gülerek karşılık vermesine dair ise Trump, "Bana gülmüyorlardı, biz hep beraber güldük. Eğlendik. Bu bana gülmeleri şeklinde değildi. Yine sahte medya 'İnsanlar Başkan Trump'a güldü' dedi. Onlar bana gülmemişlerdi. İnsanlar benimle iyi vakit geçirdi. Bunu birlikte yapıyorduk. İyi vakit geçirdik" şeklinde konuştu.

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