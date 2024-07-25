Trump, Netanyahu'ya ateşkes ve 'halkla ilişkilerde başarılı yönetim' çağrısında bulundu

Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, ABD'li Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinden bir gün önce Hamas'la İsrail arasındaki savaşın bir an önce sona erdirilmesi ve rehinelerin geri verilmesi çağrısında bulunan Trump, İsrail'in 'halkla ilişkilerini' daha iyi yönetmesi gerektiğini söyledi.

Eski Başkan, İsrail başbakanının ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı protesto edenleri de eleştirerek ABD bayrağına saygısızlık edenlerin bir yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Milyarder Elon Musk'ın kendisine ayda 45 milyon dolar seçim bağışı yapacağı konusuyla ilgili de konuşan Trump, "Bana hiçbir zaman böyle bir şeyi söylemedi" dedi.

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Dün birçok Demokratın katılmadığı Kongre oturumunda konuşan Netanyahu, yarın Başkan adayı Trump ile bir görüşme gerçekleştirecek.