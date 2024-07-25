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        Haberler Dünya Trump, Netanyahu'ya ateşkes ve 'halkla ilişkilerde başarılı yönetim' çağrısında bulundu | Dış Haberler

        Trump, Netanyahu'ya ateşkes ve 'halkla ilişkilerde başarılı yönetim' çağrısında bulundu

        Başkan adayı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmaların bir an önce sonlandırılması gerektiğini ve Hamas'ın elindeki rehineleri salıvermesini beklediğini belirtti. Trump, İsrail'e, 'halkla ilişkileri daha başarılı yönetme' çağrısı da yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 15:11 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:11
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        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
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        Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, ABD'li Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.

        İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinden bir gün önce Hamas'la İsrail arasındaki savaşın bir an önce sona erdirilmesi ve rehinelerin geri verilmesi çağrısında bulunan Trump, İsrail'in 'halkla ilişkilerini' daha iyi yönetmesi gerektiğini söyledi.

        Eski Başkan, İsrail başbakanının ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı protesto edenleri de eleştirerek ABD bayrağına saygısızlık edenlerin bir yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

        Milyarder Elon Musk'ın kendisine ayda 45 milyon dolar seçim bağışı yapacağı konusuyla ilgili de konuşan Trump, "Bana hiçbir zaman böyle bir şeyi söylemedi" dedi.

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        Dün birçok Demokratın katılmadığı Kongre oturumunda konuşan Netanyahu, yarın Başkan adayı Trump ile bir görüşme gerçekleştirecek.

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