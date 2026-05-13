        Haberler Dünya Amerika Trump'tan ABD medyasına 'vatana ihanet' suçlaması | Dış Haberler

        Başkan Trump'tan ABD medyasına 'vatana ihanet' suçlaması

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri açıdan başarılı olduğu yönünde haberler yapan Amerikan medyasının "vatana ihanet" ettiğini savundu

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 06:58 Güncelleme:
        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'la ilgili haberleri dolayısıyla "yalan haber medyası" olarak nitelendirdiği bazı medya kuruluşlarını hedef aldı.

        AA'da yer alan habere göre Başkan Trump, açıklamasında, İran'ın savaşta askeri açıdan "başarılı" olduğu yönünde haberler yaptığını belirttiği gazete ve televizyon kanalları için ağır ifadeler kullandı.

        ABD Başkanı, "Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylediğinde, bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

        ABD'nin İran donanmasına ait 159 geminin tamamını batırdığını ileri süren Trump, "Bunların yaptığı, hiç olmaması gereken yerde İran’a boş yere umut vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argümanlar üretir." yorumunu yaptı.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

        "Savaşı sonlandırmak için yeterli istek ve niyet var"
        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        Alevlerin arasında kaldılar
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
        İngiltere'den Hürmüz Boğazı'na ek askeri sevkiyat
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Acı haber
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
