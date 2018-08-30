Siyasi yorumcular Trump'ın bu ifadelerle Kuzey Kore'ye hem yatıştırıcı hem de tehdit taktikleri kullanarak gönderdiği iddiasında bulundu.

Trump, Beyaz Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, "ABD ile Güney Kore'nin ortak savaş oyunları i çin şimdi büyük miktarlarda harcama yapmak için bir sebep yok" ifadelerini kullanarak, Kuzey Kore lideri ile çok iyi ve sıcak ilişkilerinin bulunduğuna vurgu yaptı.

Beyaz Saray'dan yayımlanan açıklamada "Bununla birlikte, Başkan eğer isterse, Güney Kore ve Japonya ile derhal ortak bir tatbikat başlatabilir, o zaman bu öncekilerden çok daha büyük olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile 12 Haziran'da Singapur'da yaptığı görüşmeden sonra iyi niyet göstergesi olarak Güney Kore ile yaptığı ortak askeri tatbikatı durdurma kararı almıştı.

Trump'ın açıklamasının, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Salı günü, Pentagon'un artık başka askeri tatbikatları askıya alma planlarının bulunmadığı şeklindeki açıklamasına geri adım olarak yorumlandı.

Başlaması muhtemel tatbikatlardan birinin Uyanık Ace kombine hava tatbikatı olduğu ve Aralık ayında yapılmasının planlandığı belirtildi. Güney Kore Savunma Bakanlığı, bu tatbikatın başlayıp başlanmayacağı konusunda bir karar verilmediği açıklamasının yaptı.

ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarının başlama ihtimalinin ABD'nin Kuzey Kore siyasetinin yönü hakkında kaygılar oluşturması sebebiyle ABD Savunma Bakanı Mattis geri adım atarak bu konuda herhangi bir karar verilmediğini belirtti.

Birkaç ABD'li yetkilinin, hazırlıklarının aylar gerektirdiği bahar tatbikatları için planlamanın devam ettiğini söylediği kaydedildi.

ABD Genel Kurmayı'nın "Normal tatbikat planlama döngüsü gereğince ABD-Güney Kore tatbikatlarının rutin planlaması devam ediyor" açıklaması yaptığı belirtildi.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelerinde, Kuzey Kore'nin nükleer konusunda yeterli gelişme sağlamadığı gerekçesiyle Trump, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun planlanan Kuzey Kore gezisini iptal etmişti. ABD medyasında Pompeo'nun Kuzey Koreli bir üst düzey yetkilisinden savaş tehdidi içeren bir mektup aldığı haberi yer aldı.



TRUMP, KUZEY KORE'NİN NÜKLEERDEN ARINDIRILMASINDAKİ GELİŞMEDEN ÇİN'İ SORUMLU TUTTU

Trump Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada Çin Lideri Xi Jinping ile güzel bağlarının bulunduğunda ısrar etmesine rağmen "Kuzey Kore ile olan ilişkilerimiz bakımından Çin işleri zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı. Trump, "Çin'in Kuzey Kore'ye önemli miktarda para, yakıt ve gübre gibi birçok mal sağlıyor. Bu faydalı değil" ifadelerini kullandı. ABD'nin Kuzey Kore'ye yaptığı baskıda Çin'in Pyongyang'ın finans gıda ve yakıt tedariki konusunda ana kaynak olduğu kaydedildi.

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