SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Donald Trump
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Trump'tan Çin'e suçlama, Kuzey Kore'ye uyarı !

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatın askıya alınmasını teyit ederken, Kuzey Kore ile duran nükleerden arındırma görüşmeleri ile ilgili olarak Kuzey Kore’ye hem yatıştırıcı hem de uyarıcı bir mesaj göndererek, Güney Kore ile yaptıkları askeri tatbikatın öncekinden daha güçlü bir şekilde yeniden başlayabileceğini söyledi. Trump, doğrudan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’u hedef almadan, Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılmasında ilerleme kaydedilmemesinden ABD ile aralarında ticari anlaşmazlığın yoğunlaştığı Çin’i suçladı.

30.08.2018 - 14:24 | Güncelleme: İHA

Siyasi yorumcular Trump'ın bu ifadelerle Kuzey Kore'ye hem yatıştırıcı hem de tehdit taktikleri kullanarak gönderdiği iddiasında bulundu.

Trump, Beyaz Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, "ABD ile Güney Kore'nin ortak savaş oyunları i çin şimdi büyük miktarlarda harcama yapmak için bir sebep yok" ifadelerini kullanarak, Kuzey Kore lideri ile çok iyi ve sıcak ilişkilerinin bulunduğuna vurgu yaptı.

Beyaz Saray'dan yayımlanan açıklamada "Bununla birlikte, Başkan eğer isterse, Güney Kore ve Japonya ile derhal ortak bir tatbikat başlatabilir, o zaman bu öncekilerden çok daha büyük olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile 12 Haziran'da Singapur'da yaptığı görüşmeden sonra iyi niyet göstergesi olarak Güney Kore ile yaptığı ortak askeri tatbikatı durdurma kararı almıştı.

Trump'ın açıklamasının, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Salı günü, Pentagon'un artık başka askeri tatbikatları askıya alma planlarının bulunmadığı şeklindeki açıklamasına geri adım olarak yorumlandı.

Başlaması muhtemel tatbikatlardan birinin Uyanık Ace kombine hava tatbikatı olduğu ve Aralık ayında yapılmasının planlandığı belirtildi. Güney Kore Savunma Bakanlığı, bu tatbikatın başlayıp başlanmayacağı konusunda bir karar verilmediği açıklamasının yaptı.

ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarının başlama ihtimalinin ABD'nin Kuzey Kore siyasetinin yönü hakkında kaygılar oluşturması sebebiyle ABD Savunma Bakanı Mattis geri adım atarak bu konuda herhangi bir karar verilmediğini belirtti.

Birkaç ABD'li yetkilinin, hazırlıklarının aylar gerektirdiği bahar tatbikatları için planlamanın devam ettiğini söylediği kaydedildi.
ABD Genel Kurmayı'nın "Normal tatbikat planlama döngüsü gereğince ABD-Güney Kore tatbikatlarının rutin planlaması devam ediyor" açıklaması yaptığı belirtildi.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelerinde, Kuzey Kore'nin nükleer konusunda yeterli gelişme sağlamadığı gerekçesiyle Trump, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun planlanan Kuzey Kore gezisini iptal etmişti. ABD medyasında Pompeo'nun Kuzey Koreli bir üst düzey yetkilisinden savaş tehdidi içeren bir mektup aldığı haberi yer aldı.

TRUMP, KUZEY KORE'NİN NÜKLEERDEN ARINDIRILMASINDAKİ GELİŞMEDEN ÇİN'İ SORUMLU TUTTU 

Trump Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada Çin Lideri Xi Jinping ile güzel bağlarının bulunduğunda ısrar etmesine rağmen "Kuzey Kore ile olan ilişkilerimiz bakımından Çin işleri zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı. Trump, "Çin'in Kuzey Kore'ye önemli miktarda para, yakıt ve gübre gibi birçok mal sağlıyor. Bu faydalı değil" ifadelerini kullandı. ABD'nin Kuzey Kore'ye yaptığı baskıda Çin'in Pyongyang'ın finans gıda ve yakıt tedariki konusunda ana kaynak olduğu kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X