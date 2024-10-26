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        Haberler Dünya Trump'tan Netanyahu'ya: Ne gerekiyorsa yap | Dış Haberler

        Trump'tan Netanyahu'ya: Ne gerekiyorsa yap

        Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırıları için "Ne yapman gerekiyorsa yap." diyerek destek verdiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 01:28 Güncelleme: 26.10.2024 - 01:28
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        Trump'tan Netanyahu'ya: Ne gerekiyorsa yap
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        Washington Post gazetesi, konu hakkında bilgisi olan 6 kişiye dayandırdığı haberinde, Trump'ın bu ay Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmelerinden detaylar verdi.

        Trump'ın İsrail Başbakanı ile bu ay en az iki kez telefonda görüştüğünü açıkladığı kaydedilerek, bunlardan birinde Netanyahu'ya Hamas ve Hizbullah konusunda "Ne yapman gerekiyorsa yap" diyerek destek verdiği aktarıldı.

        Görüşme hakkında WP'ye açıklama yapan South Carolina'nın Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham da Trump'ın Netanyahu'ya "askeri olarak ne yapması gerektiğini" söylemediğini, özellikle Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılması operasyonu nedeniyle hayranlığını dile getirdiğini belirtti.

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        "YENİ BİR ORTA DOĞU'DAN BAHSEDİYORUZ"

        Graham, "Onlara, 'kendinizi savunmak için yapmanız gerekeni yapın' dedi ancak burada açıkça yeni bir Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Trump, yozlaşmış Filistin Devletiyle ilgili çok fazla şeyin değişmesi gerektiğini anlıyor." ifadelerini kullandı.

        Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt de Trump döneminde Orta Doğu'da "tarihi bir barış yaşandığını" savunarak, o dönemde "kaydedilen ilerlemelerin" Kamala Harris - Joe Biden yönetiminin zayıflığı nedeniyle bozulduğunu öne sürdü.

        Leavitt, "Başkan Trump Oval Ofis'e geri döndüğünde, Kamala ve Biden'ın politikalarının yarattığı karmaşayı düzeltecek. İsrail bir kez daha korunacak, İran tekrar iflas edecek, teröristler avlanacak ve kan dökülmesi sona erecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Diğer yandan, Trump ile Netanyahu'nun telefon görüşmeleri hakkında İsrail tarafının yorum yapmayı reddettiği belirtildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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