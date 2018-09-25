Geçenlerde tamamı gazeteci bir arkadaş grubunda tartışıyorduk; bizim sektörde cinsel tacize uğrayanlar ortaya çıkıp bunu ilan etmeli mi? “Çıkmalı” diye kalem oynatan bazı yazarlar var, o bakımdan. Medyada taciz var mı yok mu tartışması değildi. Çünkü bildiğimiz spesifik vakaları aramızda dile getirdik. Kadınların tamamı “Henüz zamanı gelmedi” fikrindeydi ve erkekler de aynı görüşü paylaştı.

Çünkü tacizcisini ele verecek kadının sonunda kusurlu taraf olarak yaftalanması pek olası. Nitekim bu tartışmanın hemen akabinde ABD’deki ibretlik olay patlak verdi. "MeToo" demenin bir kadının felaketi olabileceğine dair bütün kodları taşıyan o olay...

"METOO" FELAKETİMİZ OLURSA

İŞTE CEVAPLARI

Trump’ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh’ı cinsel tacizle suçlayan Prof. Christine Blasey Ford’un ölüm tehdidine varıncaya dek yaşadıkları “zamansızlığın” göstergesiydi. Bir diğer gösterge de yüz binlerce Amerikalı kadından geldi. Sosyal medyada “WhyIDidntReport” hashtag’iyle cinsel tacizi neden şikayet edemediklerini anlattılar. Nedenleri çok bildik ve ortaktı: Utanç, yalancılıkla suçlanma korkusu, “Kimbilir sen de ne işler karıştırdın” damgasıyla mobbinge uğrama kaygısı… Tacizin neden boğazlarında düğümlendiğini anlatırken hedef aldıkları kişi ise Başkan Trump’tı.

Trump, adayı Kavanaugh'u savunurken, Prof. Blasey Ford'un suçlamasını şüpheyle karşıladığını yazdı.

Twitter’da adayı Kavanaugh’ı “Çok düzgün bir adam” diyerek cansiperane savunup, Prof. Ford’u da “Neden o zaman şikayet etmedi” sorusuyla yalancıya çıkaran Trump’a cevap veriyordu kadınlar. Çocuk yaşta yaşadıkları cinsel istismarın travmasını yıllarca taşıdıklarını anlatıyorlardı. Bu arada “BelieveHer” hashtag’iyle Prof. Ford’a inandıklarını ilan edenler de başka bir damardan yürüyordu. Mesela Mira Sorvino ve diğerleri...

ÇARE UNUTMAK MI?

“Suskunluğun” nedenini anlatan kadınlar arasında tanıdık simalar da vardı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin Hollywood’daki önemli aktivistlerinden Particia Arquette, başka bir noktaya daha dikkat çekiyor; “12 yaşındayken teşhircinin birini polise bildirdim, adamın plakasını ve eşgalini de verdim, kimse ilgilenmedi. Bu nedenle artık şikayetçi olmuyorum” diyordu.

Patricia Arquette, 2015 Oscar konuşmasında cinsiyet eşitsizliğini dile getirmişti.

Oyuncu ve aktivist Alyssa Milano da Trump’a cevaben “İki kez cinsel saldırıya uğradım. Asla polise bildirmedim. Tek istediğim onların varlığını unutabilmekti. Anne ve babama ancak 30 yıl sonra anlatabildim” diyordu. Çünkü açıkladığı takdirde toplumun kolektif saldırısına uğrayacağını ve suçlu çıkacağını biliyordu.

Alyssa Milano, Hollywood'da Trump karşıtı cephenin öncülerinden.

Harvey Weinstein’ı tacizle suçlayan ilk oyuncular arasında yer alan Ashley Judd da 7 ve 15 yaşındayken başından geçen cinsel istismar vakalarını bu yeni dalgada Twitter’da yazıya döktü.

Eski Başkan Reagan’ın kızı Patti Davis ise Washington Post’ta Prof. Ford’u savunan bir yazı kaleme alırken, 40 yıl önce uğradığı cinsel saldırıyı ifşa etti: “Prof. Ford’un henüz 15 yaşındayken, 1982 yılının bir yaz gecesinde yaşadığı olayın bazı ayrıntılarını hatırlamaması çok doğal. Çünkü belleğin, seni ömür boyu takip edecek olayın fotoğraflarını silmek ister.”

İDEOLOJİK SAVAŞ

Şimdi bu Kavanaugh olayı Trump dönemine özgü ideolojik yarılmayı, muhafazakar - liberal çatışmasını da keskinleştirdi.

Öyle ki CNN’de Anderson Cooper’ın 360 Derece programına çıkan bir grup Cumhuriyetçi Partili kadın, Prof. Ford’a katiyen inanmadıklarını belirterek, Kavanaugh’ın hayatını mahvetmeye çalışmakla suçladılar. Hele içlerinden birinin şu sözü zihniyeti iyice ele veriyor. Kadın diyor ki; “17 yaşındaki liseli bir oğlandan bahsediyoruz, testosteronu yüksek. Söyleyin bana hangi oğlan lisedeyken böyle şeyler yapmamıştır…”

Ancak anlaşılan Kavanaugh’ın testosteron seviyesi üniversite yıllarında da hayli yüksekmiş! Çünkü Christine Blasey Ford’un ardından ikinci bir kadın daha aynı suçlamayla ortaya çıktı. Adı Deborah Ramirez, 53 yaşında. Kavanaugh’ın Yale Üniversitesi’nden sınıf arkadaşı. Olay 1983-1984 öğretim yılında, yurt odasındaki bir partide meydana geliyor; detaya girmeyeyim Kavanaugh alkollü vaziyette kıza teşhircilik yapıyor. Ramirez, kendisi de içki içtiği için korkup olayı şikayet edemediğini anlatıyor şimdi.

Deborah Ramirez, üniversitede Kavanaugh'ın tacizine uğradığını iddia ediyor.

Beyaz Saray bu yeni suçlamayı da “Demokratların iyilik timsali bir adamı bitirmek üzere tezgahladığı koordine karalama kampanyasının bir parçası” olarak niteliyor. Koordinasyonun bir ucunda da Trump’la ilişkisi olup sus payı ödendiğini iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels’ın avukatı Michael Avenatti var. Avenatti, Brett Kavanaugh ve Prof. Ford’un suçlamalarında adı geçen Mark Judge’ın lise yıllarında alkol ve uyuşturucu alıp başka tacizlerde de bulunduklarına dair bir kadın müvekkilinde önemli bilgiler olduğunu yazıyor Twitter'da. Avukat, Kavanaugh’ın ataması için kararı verecek Senato Adalet Komisyonu’na bu konuda bilgi vermiş.

Bu arada Maryland'deki bir yerel gazete, Kavanaugh'ı yine lise yıllarından tanıyan başka kadının daha suçlamada bulunduğunu yazıyor ama bu üçüncü kadını polis şimdilik doğrulamıyor.

OTURUM GERİLİMİ

Bu yeni gelişmelerle Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki savaş daha da kızışıyor. Çünkü çoğunluktaki Cumhuriyetçiler FBI soruşturması tamamlanmadan Prof. Ford’un bir an önce komisyonda ifade vermesini istiyor. Böylece atama oldubittiyle çabucak gerçekleşecek. Prof. Ford’un avukatlarıyla anlaşmaya varılıp önümüzdeki perşembe ifade vermesi kararlaştırılıyor. Kavanaugh’ın ifadesi de aynı gün. Yargıç yayınladığı bildiride, “Gerçekleri açıklamak ve bunca yıl uğraşarak edindiğim saygınlığımı ve onurumu korumak için perşembe gününü iple çekiyorum” diyor.

Ancak yeni suçlamalar ortaya çıkınca komisyonun Demokrat Partili kıdemli üyesi Dianne Feinstein harekete geçiyor. Komisyonun Cumhuriyetçi Partili başkanı Chuck Grassley’e yazı göndererek cinsel tacizle ilgili yeni suçlamalar ışığında, FBI soruşturmasına zaman tanımak için oturumun ertelenmesini istiyor.

Feinstein (ortada), komisyon başkanı Grassley'den (solda) erteleme istedi.

Bu müdahale zorunlu görünüyor. Çünkü komisyonun Cumhuriyetçi Partili üyeleri çoktan kararını vermiş gibi. Bu senatörlerden Lindsey Graham Fox News’a yaptığı açıklamada niyetini ele veriyor: “Ford’un vereceği ifade benim fikrimi değiştirmez. Böyle bir suçlama yüzünden kalkıp da adamın hayatını mı mahvedeyim?”