ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda başta Twitter, Facebook ve Google’ı Demokratlardan yana olmakla suçladı.

Trump insanların hesabını takip etmelerinin engellendiğini belirterek, “ Facebook, Twitter ve Google demokratlar yanlısı davranıyor, bu çok saçma. Özelikle Twitter, insanların “@realDonaldTrump” hesabına katılmalarını zorlaştırdı” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Twitter’da 56 milyon civarında takipçisi var. ABD’nin bir önceki Başkanı olan Barack Obama’nın takipçi sayısı ise 103 milyondan daha fazla.

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