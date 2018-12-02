Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),12 ayrı gözlem noktası kurduğu ve çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Suriye'nin İdlib kentine son ayların en büyük takviyesini gerçekleştirdi. TSK'ya ait 35 zırhlı personel taşıyıcı ile bazı zırhlı paletli araçların Hatay'dan İdlib'e geçtiği bildirildi.

AKAR-ŞOYGU GÖRÜŞMESİNDEN SONRA

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre TSK'nın takviye gücü içinde yer alan araçlardan bazılarının İdlib'in güneyi, Hama'nın kuzeyindeki Morik'teki gözlem noktasına gittiği öğrenildi. Diğer takviye güçlerin başka gözlem noktalarına kaydırılabileceği, bazılarının da arazide başka görevler üstlenebileceği belirtildi. TSK'nın takviyesinin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında geçen hafta yapılan bir dizi görüşme sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti.

ÖSO, HTŞ İLE ÇATIŞIYOR

İdlib içinde ılımlı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları ile Türkiye'nin de terör örgütü ilan ettiği Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) mensupları arasında çatışmalar yer yer devam ederken, Esad güçleri de özellikle bölgenin güney kesimlerini tank ve çok namlulu roketatarlarla hedef alıyor. Rusya da hafta başında İdlib içinde gizlenen HTŞ'lilerin Halep'in batısına kimyasal saldırı düzenlediği gerekçesiyle bölge içindeki ÖSO güçlerini savaş uçaklarıyla vurmuştu.

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