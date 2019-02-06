TT Stadı'nda tartışma yaratan pozisyon!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Hatayspor'u konuk ederken tartışmalı bir pozisyon yaşandı. 35. dakikada Sarı-Kırmızılı takımın yeni transferi Luyindama, ceza sahasında son adam durumundayken topu ayağından açtı. Araya giren konuk ekipten Korkishko kaleye doğru yönelirken Luyindama ile girdiği mücadelede yerde kaldı.

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, devam kararı verirken Hataysporlu futbolcular yoğun bir şekilde faul ve kırmızı kart itirazında bulundu. Sonrasında oyunu durduran ve VAR'a giden Öğretmenoğlu, yine devam kararı verirken Hatayspor cephesi bu karara da büyük tepki gösterdi.