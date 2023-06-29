Tuba Demir'den altın madalya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer Güreş
ABONE OL

Tuba Demir'den altın madalya

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Santiago de Compostela kentinde yapılan organizasyonun dördüncü günü sona erdi.

Tuba Demir'den altın madalya
AA

Tuba Demir, kadınlar 55 kilonun finalinde Rumen Georgiana Carla Lirca'yı 10-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Zerda Demir, kadınlar 50 kilonun finalinde Ukraynalı Viktoriia Slobodeniuk'a 6-5 yenilerek gümüş, Sevim Akbaş ise kadınlar 59 kiloda Sırp Jovana Radivojevic'i 10-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Emine Çakmak 53 kiloda, Selvi İlyasoğlu 62 kiloda bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanırken, 57 kiloda Şevval Çayır ve 65 kiloda Büşra Efe repesajda mücadele edecek.

Şampiyonanın beşinci gününde serbest stilde 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda sporcular mindere çıkacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emircan Haney'den bronz madalya!
DİĞER Emircan Haney'den bronz madalya!
4 milli boksörümüz olimpiyat kotası aldı
DİĞER 4 milli boksörümüz olimpiyat kotası aldı
Hazal Burun, Polonya'da bronz madalya kazandı
DİĞER Hazal Burun, Polonya'da bronz madalya kazandı
Güreşte, olimpiyat elemelerinin bir ayağı İstanbul'da yapılacak
DİĞER Olimpiyat elemelerinin bir ayağı İstanbul'da!
Bediha Taçyıldız Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı!
DİĞER Bediha'dan Avrupa Oyunları'nda altın madalya!
Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar'dan altın madalya!
DİĞER Millilerden tekvandoda iki altın madalya!
97. Gazi Koşusu kim kazandı? Hangi at jokey birinci geldi? 2023 ve 97. Gazi Koşusu kazananı kim oldu?
DİĞER 97. Gazi Koşusu kim kazandı?
SON DAKİKA: 97. Gazi Koşusu'nda kazanan at ve jokeyi belli oldu! Gazi Koşusunu kim kazandı?
DİĞER Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
Gazi Koşusu'nda heyecan gelip çattı! 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
DİĞER Tüm yönleriyle Gazi Koşusu!
E-Spor Milli Takımı Singapur'da şampiyon
DİĞER E-Spor Milli Takımı, Singapur'da şampiyon

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.