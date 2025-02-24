TÜBİTAK PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?

Personel alımı, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri bünyesinde gerçekleştirilecek. Başkanlık, Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü birimlerde görev almak üzere farklı pozisyonlarda alımlar yapacak.