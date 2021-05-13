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HaberlerGündem3. SayfaTüfekle ateş etmek için çıktığı çatıda vuruldu
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Bayram namazı sonrası tüfekle ateş etmek için çatıya çıkan çocuk vuruldu

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, bayram namazı sonrası evin çatısında arkadaşlarıyla tüfekle havaya ateş etmek istediği sırada tabancayla vuruldu. Tedavi altına alınan çocuk, "Arkadaşın evinin çatısında tüfekle havaya ateş açacaktık. Bir silah sesi duydum, maganda kurşunuyla vuruldum" dedi

Tüfekle ateş etmek için çıktığı çatıda vuruldu
İHA

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, bayram namazı sonrası evin çatısında arkadaşlarıyla tüfekle havaya ateş etmek istediği sırada tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 16 yaşındaki M.B.Y., bayram namazını kıldıktan sonra arkadaşları ile buluştu. Arkadaşlarının evinin çatısına çıkıp burada tüfekle havaya ateş etmek isteyen M.B.Y., tabancayla sağ bacağının 2 yerinden vuruldu.

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan M.B.Y., "Camide bayram namazını kılıp arkadaşlar ile buluştuk. Arkadaşın evinin çatısında tüfekle havaya ateş açacaktık. Bir silah sesi duydum, maganda kurşunuyla vuruldum" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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