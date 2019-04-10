Sağlık Bakanlığı olaya müdahil oldu

Olay, 7 Nisan tarihinde Konya Numune Hastanesinde meydana geldi. Zafer Samancı'nın haberine göre, hastanede hemşire olarak görev yapan 25 yaşındaki Tuğba Yılmaz kolundan serum iğnesini çıkardığı hastanın kolunun kanaması üzerine hasta yakını Bayram B. Tarafından darp edilmişti. Genç hemşirenin kaşına dikiş atılmıştı.

Olay sonrası polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan saldırgan Bayram B. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı verilen karara itiraz ederek "kamu görevlisine karşı kasten yaralama" suçundan şüphelinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı için Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunuldu.

Talebin kabul edilmesinin ardından saldırgan Bayram B. Polis tarafından tekrar gözaltına alındı. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı "kamu görevlisine karşı kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın da hemşirenin darbedilmesi olayına müdahil olduğu öğrenildi.