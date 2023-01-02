Tuğba Özay, babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Özay'ın babası şair İlhan Özay 68 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele ettiği ve nefes darlığı sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenildi.