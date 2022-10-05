"İHANET YOK"

Boşanma davası sonrasında şarkıcı, "Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıllık bir ilişki bitti ama yapacak bir şey yok" dedi. Özerk, ihanet iddiasını da yalanyarak, "Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar" ifadelerini kullandı.