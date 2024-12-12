Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tuğçe Kandemir anne oldu - Magazin haberleri

        Tuğçe Kandemir anne oldu

        Tuğçe Kandemir, eşi Abdullah Karatay ile ilk çocuklarına kavuştu. Erkek bebek dünyaya getiren Kandemir, oğluna Demir adını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aralık 2023'te Abdullah Karatay ile nikâh masasına oturan Tuğçe Kandemir, bu sabah, anne oldu.

        2

        İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Tuğçe Kandemir, erkek bebek dünyaya getirdi.

        3

        Oğluna Demir adını veren şarkıcı, doğumndan hemen sonra hastanede çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medyadan yayımladı.

        4

        "9 AYLIK SERÜVENİN SONUNA GELDİK"

        Hastane odasını da oğulları için süsleyen Tuğçe Kandemir, dün doğuma girmeden önce; "9 aylık harika bir serüvenin sonuna geldik. Allah'ın izniyle minik Demir yarın sabah kollarımızda olacak inşallah. Bol bol dualarınızı bekliyorum" mesajını yayımlamıştı.

        #Tuğçe Kandemir
        #Abdullah Karatay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Kan donduran cinayet notları!
        Kan donduran cinayet notları!
        Haber içeriği için ödeme yapmayana ek vergi
        Haber içeriği için ödeme yapmayana ek vergi
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        'Yılın İkonu' Elton John
        'Yılın İkonu' Elton John
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok