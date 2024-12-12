Tuğçe Kandemir anne oldu
Tuğçe Kandemir, eşi Abdullah Karatay ile ilk çocuklarına kavuştu. Erkek bebek dünyaya getiren Kandemir, oğluna Demir adını verdi
Aralık 2023'te Abdullah Karatay ile nikâh masasına oturan Tuğçe Kandemir, bu sabah, anne oldu.
İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Tuğçe Kandemir, erkek bebek dünyaya getirdi.
Oğluna Demir adını veren şarkıcı, doğumndan hemen sonra hastanede çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medyadan yayımladı.
"9 AYLIK SERÜVENİN SONUNA GELDİK"
Hastane odasını da oğulları için süsleyen Tuğçe Kandemir, dün doğuma girmeden önce; "9 aylık harika bir serüvenin sonuna geldik. Allah'ın izniyle minik Demir yarın sabah kollarımızda olacak inşallah. Bol bol dualarınızı bekliyorum" mesajını yayımlamıştı.