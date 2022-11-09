"YAPTIRDIĞIM İŞLEMLERİ SAKLAMIYORUM"

Özbudak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Tuğçe Özbudak, gönderisinde "Yeni bir estetik yaptırmadım ama yine de 2-3 ayda bir 15 sene önceki halimle karşılaştırılmamı artık normal karşılar hale geldim. Yaptırdığım işlemleri zaten saklamıyorum ama her seferinde yeni bir şey yaptırmışım gibi yazılması komik. Ayrıca 15 sene önceki haliyle kim aynı kalabilir ki?" ifadelerine yer verdi.