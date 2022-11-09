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Tuğçe Özbudak'tan 'estetik' iddialarına yanıt

Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle ünlenen Tuğçe Özbudak'ın yüzüne yeniden estetik yaptırdığı ileri sürülmüştü. Dudaklarına ve çenesine dolgu yaptırdığı konuşulan Özbudak, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi

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  • Tuğçe Özbudak'tan estetik iddialarına yanıt - Magazin haberleri

    Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak, geçirdiği estetik operasyonlarla konuşulmaya devam ediyor. 
  • Tuğçe Özbudak'tan estetik iddialarına yanıt - Magazin haberleri

    Daha önce beş kez estetik yaptırdığını söyleyen 40 yaşındaki oyuncunun, yeni operasyonlar geçirdiği ileri sürüldü.
  • Tuğçe Özbudak'tan estetik iddialarına yanıt - Magazin haberleri

    Dudaklarına ve çenesine dolgu yaptırdığı ileri sürülen Tuğçe Özbudak, hakkında çıkan estetik iddialarına kayıtsız kalmadı. 
  • Tuğçe Özbudak'tan estetik iddialarına yanıt - Magazin haberleri

    "YAPTIRDIĞIM İŞLEMLERİ SAKLAMIYORUM"

    Özbudak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Tuğçe Özbudak, gönderisinde "Yeni bir estetik yaptırmadım ama yine de 2-3 ayda bir 15 sene önceki halimle karşılaştırılmamı artık normal karşılar hale geldim. Yaptırdığım işlemleri zaten saklamıyorum ama her seferinde yeni bir şey yaptırmışım gibi yazılması komik. Ayrıca 15 sene önceki haliyle kim aynı kalabilir ki?" ifadelerine yer verdi.
  • Tuğçe Özbudak'tan estetik iddialarına yanıt - Magazin haberleri

    "DOLGU YAPTIRDIKÇA DUDAKLARIM GÖZÜME KÜÇÜK GÖRÜNÜYOR"

    Özbudak, daha önce "Dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor" demişti. Tuğçe Özbudak, "Her şeyim tamamen doğaldı, saçlarım olsun kaynak falan yoktu şimdi biraz var…" ifadelerini kullanmıştı.
  • Tuğçe Özbudak'tan estetik iddialarına yanıt - Magazin haberleri

    Özbudak, konuyla ilgili "Annem estetik yaptırmamı hiç istemedi, annemden gizli burnumu yaptırdım ilk başlarda anlamadı. İlk dolguyu arkadaşıma özenip dudaklarıma yaptırdım. ‘Pişman mıyım?’ diye sorarsanız ben kendimden çok memnunum. Yüzümde toplam beş estetik var" diye konuşmuştu.
  • Tuğçe Özbudak'tan estetik iddialarına yanıt - Magazin haberleri

    İKİ YIL ÖNCE EVLENMİŞTİ

    Öte yandan Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.

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