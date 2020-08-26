Tuhaf ve karanlık 'Reenkarnasyon Blues’

Tek aşkı Ölüm’le birlikte olmak için reenkarnasyonla bir yaşamdan diğerine geçen bir adam ve onun tuhaf bir biçimde ilham verici hikâyesini anlatıyor 'Reenkarnasyon Blues'.

Michael Poore, Neil Gaiman ile Kurt Vonnegut’u buluşturduğu romanında, "Ebedi yaşamın bedeli aşktan vazgeçmek olsaydı ne yapardınız? sorusuna cevap arıyor.

'Reenkarnasyon Blues', biricik sevdiceği Ölüm’e (ete kemiğe bürünmüş ve kendisine Suzie denmesini tercih ediyor) kavuşmak için ölümsüzlüğün sırrı arayışında, neredeyse on bin defa reenkarne olmuş Milo’nun hikâyesini anlatıyor.

Kıvanç Güney’in Türkçeye çevirdiği kitap okurunu antik Hindistan’dan uzaya, Rönesans İtalya’sından günümüze taşırken, zamanda, mekânda ve insan kalbinde yolculuğa çıkarıyor.