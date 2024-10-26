Tükettiğiniz besinler sizi daha mutlu biri yapabilir mi? Mutluluk hormonu (Serotonin) salgılatan besinler

Kim istemez mutlu olmayı... Hayatın her anında verdiğimiz mücadeleninçoğu bir yerde mutlu olmakla ilgili değil mi zaten? Mutluluk insanlığın büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor ancak bilim dünyası mutluluk karmaşasına yeni pencereler açmayı da ihmal etmiyor.