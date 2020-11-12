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Tülin Özen kimdir? Tülin Özen kaç yaşında? Tülin Özen Evli mi?

Netflix'in yeni dizisi Bir Başkadır'ın yayınlanmasıyla birlikte dizinin oyuncuları merak edilmeye başlandı. Bir süredir Kırmızı Oda dizisinde de gördüğümüz Tülin Özen de merak edilenler arasında. Peki, Tülin Özen kimdir? Tülin Özen kaç yaşında? Tülin Özen Evli mi?

Tülin Özen kimdir? Tülin Özen kaç yaşında? Tülin Özen Evli mi?

Gerek televizyon dizilerinde gerekse bağımsız sinema filmlerinde yüzüne sık rastladığımız Tülin Özen sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, Tülin Özen kimdir? Tülin Özen kaç yaşında ve nereli? Tülin Özen Evli mi? İşte Tülin Özen'in oynadığı diziler ve filmler...

TÜLİN ÖZEN KİMDİR?

Tülin Özen, Artvinli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde I. Ahmed'in annesi Handan Sultan'ı canlandırmıştır. Ocak 2016'da Eti Browni Intense reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017'de Kötü Çocuk filminde oynadı.

TÜLİN ÖZEN EVLİ Mİ?

41 yaşındaki oyuncu Tülin Özer evli değil. Tülin Özer'in kendisi gibi oyuncu olan Tansu Biçer'le birlikte olduğu biliniyor.

TÜLİN ÖZER'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI, DİZİ VE FİLMLER

Tiyatro
YılOyunRol
2004Sersemler EviTürkan
2005Bahtsız Perikles
2007Vakit Tamam Beyler
2009Üçüncü EvrenSerine
2010Güzel Şeyler Bizim TaraftaOya
2015Dil Kuşu
2017Vahşet TanrısıAnnette Reille
2018IvanovAnna Petrovna
2019Westend-Batının SonuCharlotte

Film
YılFilmRolüNotlar
2003Melek oyunu
2005Meleğin DüşüşüZeynep
2007Yarın geçtiKısa film
YumurtaSahaftaki Kadın
2008SütKöylü kızı
2008YapayalnızKısa film
VicdanSongül
200911'e 10 KalaMezarlıktaki Kadın
2010BalZehra
2012YükZeynep
2013Mavi DalgaCeylan
KarnavalDemet
2014GülümseKısa Film
Pek YakındaArzu
2015AblukaMeral
2017Kötü ÇocukNazlı
2018Şiir Saklayan ÇocukAnneKısa Film
2019AppNisan DağdevirenKısa Film
2020Karakomik Filmler 2Nuray
YılDiziRolüNotlar
2004En Son Babalar Duyar
2004Aynalar
2005-2007Beyaz GelincikMeryemce
2006Rüya Gibi
2008Cennetin ÇocuklarıCennetBaşrol
2010Kapalı ÇarşıSeher
2011Üsküdar'a GiderkenAyşe
2011Bizim YengeZeyno
2012Yalan DünyaNazlıKonuk Oyuncu
2013Aldırma GönülGönülBaşrol
2015-2016Muhteşem Yüzyıl: KösemHandan Sultan
2017Aşk ve GururTürkan
2017-2018Ufak Tefek CinayetlerArzu Küçükata KaymazBaşrol Oyuncusu
2020Kırmızı OdaDoktor PirayeBaşrol Oyuncusu

Yılİnternet dizisiRolüNotlar
2017MasumEmelBluTV
2020Karanlık BölgeYaz SaymazoğluPodbee Podcast dizi
2020Bir BaşkadırNetflix dizisi

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