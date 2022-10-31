RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

İmal edilecek araçların yüksek güvenlik ve düşük emisyon seviyesinde olması ve bu sayede vatandaşların kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması ile daha çevreci araçların kullanımının sağlanması amacıyla yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik, Acil Durum Şeritte Tutma Sistemlerine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığına İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik ile Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.