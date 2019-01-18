Vietnam'da birkaç hafta boyunca geçmeyen şiddetli baş ağrısı şikayeti olan bir kadın hastaneye gitti.

İngiliz gazete Daily Mail'in haberine göre; görüntülemelerde kadının boğazında tümör tespit ettiklerini açıklayan uzmanlar, kadının hemen ameliyat olması gerektiğini bildirdi.

Vietnam'ın Ha Giang şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan kadın ameliyata alındı ancak ameliyat başlayınca ilginç bir durum ortaya çıktı. Cerrahlar, hastanın boğazında tümör olduğunu düşünürken, kadının sinüslerinin içinde yaşayan 5 cm uzunluğunda bir sülük olduğunu keşfettiler.

Sülüğün üç ay boyunca kadının sinüslerinde yaşadığını söyleyen uzmanlar, hastanın ağzından çıkarılan sülüğün hala canlı olduğu belirtti.

Dağlık bir bölgede yaşadığını kaydeden 63 yaşındaki kadın, kaynak suyuyla banyo yaptığını söyledi. Uzmanlar, sülüğün kaynak sular aracılığıyla bulaşmış olabileceğini söylüyor.

Doktorlara göre; eğer vücuttaki sülük zamanında tespit edilmeseydi hastanın sinüslerine saldırabilirdi.