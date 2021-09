6 yabancı ülkede 19 yapım yeğen 0:00 / 0:00

Tuncel Kurtiz...

Belki de ışıltılı kariyerine rağmen, tanınırlığı bir o kadar gecikmiş tek oyuncu.



* Güç, gizden gelir yeğen.

* Sevdiklerimize çok yakından bakarız. Bu yüzden kusurlarını görmeyiz.

* Herkes öldürür sevdiğini.

* Hesap görmek, hesap etmekten zordur yeğenim.

* Teslim olunmadan sadık olunmaz.

1 Eylül 1936'da Selanik doğumlu bürokrat babası Hamdi Valâ Kurtiz'in o dönemdeki görevi nedeniyle bulunduğu İzmit'in Bahçecik ilçesinde doğan Tuncel Kurtiz, Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra hukuk, filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi öğrenimi görse de hiçbirinden üniversite diploması alamadı.

Derslere girdi çıktı, girdi çıktı ama aradığını bir türlü bulamadı.

O zaman sorsalardı neyi aradığını cevaplayamazdı.

Diplomaya yansımayan öğrenimi, mesleğini en iyi şekilde icra etmesi açısından Tuncel Kurtiz'i, Tuncel Kurtiz yapan özelliklerinin temel taşlarındandı.

Oyuncu... 88

Senaryo... 3

Yönetmen... 1

* Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur.

* Seni ölüme götürse de doğrudan asla şaşmayacaksın.

* Tüm masumiyetiyle hayatımızda yer alan bu çocukların bu denli katledilmesine ve buna göz yuman duyarsızlara şaşırıyorum.

* Mesele ölmek değil, dost bildiğin en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele.

* Hayatın kuralı bu. Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda.

Sesiyle de fenomen olan Tuncel Kurtiz, birçok seslendirme de yaptı. O seslendirmelerden biri de BBC içindi.

Tuncel Kurtiz, çocuk yaşlarını Tevfik Fikret, Fuzuli, Fyodor Dostoyevski, Emile Zola'nın kitaplarını okuyarak geçirdi.

Gençlik yıllarında ise "O tiyatro senin, bu opera benim" edasıyla nerede olursa olsun görsel sanatların iyi bir izleyicisi ve seyircisiydi.

Okuduğu kitapların da etkisiyle hayatı ve insanları analiz edebilme arzusunun amatör tiyatro çalışmalarında yeteneğe dönüştüğünün farkına varmasıyla aradığının ne olduğunu keşfetti.

* Geçmişe dönmek başka, geçmişi silmek başka. Bir kere aktı mı zamanın içinden suyun yolu değişmez.

* Ben her şeyi olan ve kaybedeceği hiçbir şey olmayan insanım.

* Herkesin kimseye anlatamadığı gizli bir sırrı, herkesin kimseye gösteremediği gizli bir yüzü vardır yeğen.

* Kadere inanan insan tesadüfe inanmaz. Tesadüfe inanan adamsa kaderini kendi elinde tutamaz.

* "Bu sona nasıl geldim?" diye soruyorsan kendine sorduğun ilk soruyu hatırlayacaksın.

Tuncel Kurtiz, 1958'de İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda başladığı oyunculuk kariyerini 1959'da Dormen Tiyatrosu ile profesyonelleştirdi. 54 yıllık oyunculuk kariyerinde Türkiye ve yurt dışında onlarca oyun için binlerce kez sahneye çıkan Kurtiz, 14'ü yabancı 62'si Türk yapımı olmak üzere 76 filmde rol aldı. Aynı zamanda 5'i yabancı, 7'si Türk yapımı olmak üzere 12 TV dizisinde kamera karşısına geçti.

* Çözemedim bazılarını. Uzaktan mı adamlar adamlıktan mı uzaklar?

* Ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı.

* Ağlaya ağlaya geldiğin dünyada, güle oynaya yaşayacağını mı sandın yeğen?

* Ölüm gibidir sadakat, bir kere çizgiyi geçtin mi geri dönüş yoktur.

* Sözler verilir sözler unutulur ama gün gelir ihanet eden sadakat ister.

'Tabutta Rövaşata' (1996)

Türkiye'deki çalışmalarına ve yurt dışında en çok yapımda rol alan Türk oyuncu unvanına sahip olmasına rağmen Tuncel Kurtiz'in geniş kitleler tarafından farkına varılması ne yazık ki kariyerinin 50'inci yılında gerçekleşti.

2009'da yayınlanmaya başlayan 'Ezel' adlı dizide 'Ramiz Dayı' lakaplı 'Ramiz Karaeski' karakterini canlandıran Tuncel Kurtiz, repliklerindeki özlü sözlerle de derin bir etki bıraktığı izleyiciler için "Arama motoruna 'adam' yazsam Tuncel Kurtiz'in fotoğrafları gelir" kıvamına geldi.

* Ölüm, çekip gitmek değildir.

* Değişmek zordur yeğenim ama bazen aynı adam olmak daha zordur.

* Uykun gelmiyor diye gözlerini suçlama, belki de o beklediğin uyku değildir.

* Bazen sırf hayatımızda kalmalarını istediğimiz için insanları affederiz.

* Sadakat ya birine doğru koşmaktır ya birinden kaçmaktır.

ROL ALDIĞI YABANCI YAPIMLAR

Tatort... Alman TV Dizisi (1970)

Kleiner Mann was tun... Alman Sinema Filmi (1981)

Kalabaliken i Bender... İsveç Sinema Filmi (1983)

Die Abschiebung... Alman Sinema Filmi (1985)

Vägen till Gyllenblå!... İsveç TV Dizisi (1985)

Hiuch HaGdi... Alman Sinema Filmi (1986)

Den Frusna Leoparden... İsveç Sinema Filmi (1987)

Aufbrüche... Alman Sinema Filmi (1987)

Livsfarlig Film... İsveç Sinema Filmi (1988)

Noel Baba... Alman Sinema Filmi (1989)

Täcknamn Coq Rougew... İsveç Sinema Filmi (1989)

Skyddsängeln... İsveç Sinema Filmi (1990)

Zeit der Rache... Avusturya Sinema Filmi (1990)

Die Hallo-Sisters... Alman TV Dizisi (1990)

Kvällspressen... Alman TV Dizisi (1992)

Korkunun Karanlık Gölgesi... Alman Sinema Filmi (1993)

Vive la mariée... et la libération du Kurdistan... Fransız Sinema Filmi (1998)

A cavallo della tigre... İtalyan Sinema Filmi (2001)

Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit... ABD TV Dizisi (2008)

* Dön bak arkana yeğen, "Gitmez" dediğin kaç kişi yanında?

* Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir yeğen.

* Ben senin için boşa kürek çektiğimi, sen başka bir gemiye bindiğinde de anladım.

* Üzülme! Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur.

* Ve son sözü hep alın yazısı söyler.

Tuncel Kurtiz, Berlin Film Festivali'nden ödül kazanan tek Türk oyuncu

ÖDÜLLERİ

Gül Hasan

* Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü (1979)

Tuncel Kurtiz, aynı zamanda kariyerinin tek yönetmenlik çalışması olan filmin senaryosunu Nurettin Sezer ile birlikte yazdı.

Sürü

** Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (1980)

Hiuch haGidi

* Berlin Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Gümüş Ayı Ödülü (1986)

Bir Aşk Uğruna

* Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (1994)

Akrebin Yolculuğu

* Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (1997)

Çok Tuhaf Bir Soruşturma

* Afife Jale Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu (1998)

Şellale

* Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (2001)

* Yaşamın Kıyısında

* Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (2007)

* Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (2007)

* Yeşilçam Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (2007)

Yaşam Boyu Onur Ödülü

* Antalya Altın Portakal Film Festivali (2011)

Tuncel Kurtiz, Türkiye'de önemli tiyatro gruplarının kadrosunda yer aldı. Kurtiz, aynı zamanda yurt dışında 7 tiyatro grubunda sahneye çıkarak bu konuda da Türk meslektaşları arasında eşsiz bir başarıya imza attı. Oyunlarında sahneye çıktığı tiyatro toplulukları, Kurtiz'in kariyerinin neden bu ölçüde ışıltılı olduğunu gözler önüne seriyor.

İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu

Dormen Tiyatrosu

Oda Tiyatrosu,

İstanbul Şehir Tiyatrosu

Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu

Münir Özkul Tiyatrosu

Kent Oyuncular

Gen - Ar Tiyatrosu

Halk Oyuncuları

Ocak Sahnesi

Göteborg Şehir Tiyatrosu

Stockholm Kraliyet Tiyatrosu

İsveç Devlet Tiyatrosu

Berlin Schaubühne Tiyatrosu

Frankfurt Şehir Tiyatrosu

Peter Brook C.I.T.T. Shakespeare Kraliyet Tiyatrosu

Hamburg Şehir Tiyatrosu

Ferhan Şensoy - Tuncel Kurtiz

Tuncel Kurtiz, henüz amatör bir oyuncuyken aralarında Nurettin Sezer'in de olduğu arkadaşlarıyla bir tiyatro grubu oluşturarak Anadolu turnesine çıktı. Bütün paralarını sahneleyecekleri 'Yağmurcu'nun prodüksiyonuna harcadıktan sonra ilk oyunu sahnelemek için İzmit'e gittiler. Kurtiz'in dayısı Nazmi Oğuz'un sinemasında sahnelenen 'Yağmurcu'nun ilk gösterimi gösterilen ilgi, daha doğrusu gösterilmeyen ilgi nedeniyle hüsranla sonuçlandı. Bin kişilik salon için 12 bilet kesildi. Üstelik bilet alanların çoğu dayısının çevresinden kişilerdi.

Beş parasız kalan Tuncel Kurtiz ve arkadaşları, pes etmese de işlerine devam etmek için önlerinde bir seçenek yoktu. Nurettin Sezer, dertlerine bir çare olabileceği düşüncesiyle memleketi Kandıra'ya giderek 'Yağmurcu'yu bir de orada sahnelemeyi önerdi.

Son paralarını otobüs bileti için harcayan grup, Kandıra'daki evlerde misafir olarak kalıp konaklama ve yemeği bedavaya getirdi. İlçenin kıraathanelerinde 'Yağmurcu'yu sahneleyerek kazandıkları parayla bir otomobil kiralayıp başka şehirlerde uygun buldukları yerlerde sahneye çıktılar.

'Hudutların Kanunu (1966)

Tuncel Kurtiz'in sinema filmlerinde rol almasında en büyük etken ha bire bölüm değiştirdiği üniversite yıllarında tanıştığı Yılmaz Güney oldu. Kurtiz, Güney'in üzerindeki etkisini birlikte rol aldıkları filmlerle de gözler önüne serdi. Tuncel Kurtiz, 88 filmlik kariyerinin 15 filminde Yılmaz Güney ile birlikte rol aldı. Kurtiz, filmde Yılmaz Güney'in gölgesinde kalmaktan çekinip çekinmediği yönündeki soruya "Yılmaz ile hiç yarışmadım. Bizim ustamızdı" sözleriyle cevap verdi.

Tuncel Kurtiz'in Yılmaz Güney ile birlikte rol aldığı filmler;

Üçünüzü de Mıhlarım (1965)

Sokakta Kan Vardı (1965)

Sayılı Kabadayılar (1965)

Krallar Kralı (1965)

Konyakçı (1965)

Haracıma Dokunma (1965)

Ben Öldükçe Yaşarım (1965)

Yiğit Yaralı Olur (1966)

Silahların Kanunu (1966)

Hudutların Kanunu (1966)

Çirkin Kral (1966)

At Avrat Silah (1966)

Kuduz Recep (1967)

Bana Kurşun İşlemez (1967)

Umut (1970)

Tuncel Kurtiz, Yılmaz Güney'in yönettiği 1983 yapımı 'Duvar'da da rol aldı.

Yılmaz Güney ile Tuncel Kurtiz arasındaki yarenliğin ne ölçüde derin olduğu yaşanan tatsız bir olayla da gözler önüne serildi. Güney, Kurtiz'i korumak için 3 kişiyi yaraladı. Tuncel Kurtiz, o olayı şöyle anlatmıştı; "Yılmaz ile Kulüp 12'ye gittik. Yanımızda, o gün bir çekimde kullandığımız sustalı var. Bizim tiyatrodan Gülsüm Kamu şarkı söylüyor. O şarkı söylerken; birileri bağıra bağıra alay ederek konuşuyor. 'Susun. Burada bir sanatçı şarkı söylüyor' diye bağırdım. Ve kavga başladı. Benim üzerime üç - dört kişi birden saldırdı. Yılmaz da beni kurtarma adına girdi araya. Elindeki bıçağı ölüme sebebiyet verecek derin bir yara açmamak için ucundan tutarak sadece yaralamak amacıyla salladı. Üç kişi yaralandı. Yılmaz'ı gönderdik, ben kaldım. Karakola gittik. Benim için yaptı onu. Üzücü bir şey ama o günün delikanlılık havasında bu tür şeyler oluyordu. Hepimizde maço bir tavır vardı. Ben de çok kavgacıydım."

'Umut' 1970'

Tuncel Kurtiz'in çabuk öfkelenmesi, içki tüketimi ve kavgacı kişiliği zaman zaman başına iş açtı. Arkadaşı Halit Çapın, "Seni bir gün götürecekler buralarda" şeklinde uyarılarda bulunsa da Kurtiz'in karanlık günlerinden bir gün başına iş açıldı. Öyle ki başına açılan işin ucu Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kadar uzandı. Kurtiz, o karanlık günü "Çabuk sinirleniyordum, çabuk vuruyordum. içki içiyordum, şımarma olmuştu. Alkolün dozunu kaçırıyordum. En korktuğum şeydir mesela. Yıllardır sarhoş olamıyorum. O yüzden, Bakırköy'e de düştüm. Atatürk Kültür Merkezi'nin duvarına çişimi yaparken, bir bekçi geldi ve çekti beni. Ben de vurdum ona. O sırada oradan geçen altı polis, otomobile bindirdi ve vura vura, ağzımı - burnumu kırarak karakola götürdü beni. Oradan ilk yardıma, oradan da Bakırköy'e... Yani bunları yaşadım; yalan mı söyleyeceğim. Allah'tan başhekim tanıdık; çıkardılar beni. Ama canıma okumuşlar, parça parça etmişler beni. O gün de çekimim var. Bir aktörün yapmaması gereken her şeyi de yaptım zamanında yani. Bütün gazeteler, o sıra 'Bir Aktör Çıldırdı' diye manşet atmıştı" sözleriyle anlatmıştı.

Tuncel Kurtiz, kendi ifadesiye sürgün yıllarında yurt dışında kariyer yapmıştı ama aldığı kararı hayatı boyunca sorgulamasına, zaman zaman pişmanlıklar yaşamasına neden oldu. Babası Hamdi Valâ Kurtiz'in bir gün "Ben bu evde bütün aileyi her akşam bu yemek masasında görmek istiyorum' demesine anlamsız bir kızgınlık gösteren Tuncel Kurtiz, evi terk ederek yurt dışına gitti. Kurtiz, yıllar sonra bu kararı hakkında şu yorumu yaptı; "En çok annemi özlüyorum. Sürgündeydim. Kız kardeşim aradı, 'Annemiz ölüyor' dedi. Gelemedim. Cenazesine bile gelemedim anamın. Uçakla üstünden geçiyordum İstanbul'un, inemiyordum. Babam, 'Ben bu evde bütün aileyi her akşam bu yemek masasında görmek istiyorum' dedi diye evi terk etmiştim. Kamyonetin arkasındaki bir somya ve bir bavulla evden uzaklaşırken, yaşlı gözlerle camdan bakan anam hâlâ gözlerimin önünde."

2013 yapımı 'Mutlu Aile Defteri' Tuncel Kurtiz'in son çalışması oldu.

27 Eylül 2013'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle 77 yaşındayken hayatını kaybeden Tuncel Kurtiz, vefatından kısa bir süre önce yaptığı bir röportajda şunları söylemişti; "Ben ölüme inanmıyorum. Belki bahar ülkesine açılan kapıdır ölüm."