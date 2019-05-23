Tunceli Belediyesi'nden Dersim kararı

Tunceli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclisinin olağan ve olağanüstü gerçekleştirdiği toplantılarda, belediye hizmet binasında bulunan tabelada yazılan "Tunceli" ibaresinin değiştirilerek "Dersim" yazılmasına karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kentimizin kültürü, tarihi ve inanç biçimini yaşatmak adına belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelada yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca ilimizde yaşayanların Türkçenin yanı sıra Zazaca ve Kürtçe konuştuğu göz önünde bulundurularak belediye hizmetlerinin ilde yaşayanların ihtiyaçları doğrultusunda Zazaca ve Kürtçe dillerinde de yürütülmesi oy çokluğuyla kabul edildi".

KOMÜNİST BAŞKAN DERSİM DİYOR

"Komünist Başkan" olarak ünlenen Türkiye Komünist Partili (TKP) Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli yerine Dersim diyor. Göreve geldikten sonra bir Twitter hesabı açan Maçoğlu, kullanıcı adı olarak "Dersim Belediyesi"ni seçmişti.



"BİZDEN ÖNCE DE DERSİM VARDI"

Tartışmaların ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Maçoğlu, kendisinden önceki dönemde belediyenin girişindeki "Tunceli Belediyesi" tabelasının altında "Dersim Belediyesi"nin yazılı olduğunu söyledi.Vatandaşların da "Dersim" ismini kullandıklarını ifade eden Maçoğlu, şunları söyledi:"Toplum içinde yapmış olduğumuz çalışmalarda halkın büyük bir bölümünün talebi üzerine Dersim tabelasının asılabileceğine dair bir karar çıkmıştı. Belediye meclisine de öyle bir önerge ile başvuru yapıldı.

"VALİLİK KARAR VERECEK"

Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun kabulü sonrasında bu karar alındı ama esasen hepimiz çok iyi biliyoruz ki yerel yönetimlerde belediye meclislerinin aldığı kararların tamamı il makamına yani valilik makamına gidiyor, valilik makamı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda hareket ediliyor.Yani valilik kararının olur ya da olmaz kararından sonra aslında harekete geçiliyor.""Dersim" adının uzun süreden beri Cumhurbaşkanı, parti genel başkanları, bakanlar tarafından kullanıldığını dile getiren Maçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Bugün burada Dersimspor diye bir kulüp var, Dersim diye bir gazete var, Dersim62 diye bir kulüp kuruldu ve yine bir devlet okulunun adı da Dersim. Yani bizim burada yaptığımız şey Dersim'in adını politikleştirmek değil, tersine halkın talepleri doğrultusunda o talebi yerine getirme meselesiydi ama bu kararı veren belediye başkanı ya da belediye meclisi değil. Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız."





NE ZAMAN TUNCELİ OLDU?

TBMM'de 25 Aralık 1935'te kabul edilen 2885 numaralı "Yeniden 9 kaza ve 5 vilâyet teşkiline ve bunlarla 32 nahiyeye aid kadrolar hakkında kanun" ile Tunceli vilayeti kuruldu. Böylece Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Dersim, Tunceli oldu.

BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Karara tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, "Tunceli Belediye Meclisi’nin Dersim kararı tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır. Söz konusu Belediyenin hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı bulunan 'Tunceli' ifadesinin yerine Dersim yazılmasıyla ilgili karar yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır. Türkiye’de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır. Komünist ve bölücü komploya göz yummak, alttan almak, sessiz kalmak feci akıbetlere davetiye çıkaracak, beka düzeyinde tehlikelere kapı aralayacaktır" ifadelerini kullandı.

TÜRKKAN: ÖFKEYE DÖNÜŞÜR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Twitter mesajında "Atatürk’ün verdiği Tunceli’nin adını ısrarla Dersim diye vurgulayan Maçoğlu, kendisine duyulan sempatinin öfkeye dönüşmesi için özel bir gayret sarfediyor" ifadelerini kullandı.

— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) May 22, 2019

Maçoğlu ile ilgili daha önceki yorumlarıyla dikkat çeken Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, karara tepkisini Twitter'da dile getiren ünlü isimlerden oldu.