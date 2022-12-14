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Haberler Gündem Tunceli Belediyesi'nin elektriği borç nedeniyle kesildi - Güncel haberler
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Tunceli Belediyesi'nin elektriği, 14 milyon liralık borç nedeniyle kesildi

Tunceli Belediyesi hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün elektrikleri, yaklaşık 14 milyon TL'lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi. Hizmet binasında, işlerin aksamaması için jeneratör devreye sokuldu

Tunceli Belediyesi'nin elektriği borç nedeniyle kesildi - Güncel haberler
DHA

Tunceli Belediyesi'nin elektriği, ödenmeyen 14 milyon liralık borç nedeniyle kesildi.

DHA'nın haberine göre, belediyenin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL'yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi.

Belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği belirtilirken, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı.

Hizmet binasında, işlerin aksamaması için jeneratör devreye sokuldu.

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