DHA

Tunceli Belediyesi'nin elektriği, ödenmeyen 14 milyon liralık borç nedeniyle kesildi.

DHA'nın haberine göre, belediyenin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL'yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi.

Belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği belirtilirken, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı.

Hizmet binasında, işlerin aksamaması için jeneratör devreye sokuldu.