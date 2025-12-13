Habertürk
        Tunceli'de erkek şüpheli S.K., eşini darbettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

        Tunceli'de erkek şüpheli S.K., eşini darbettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

        Tunceli Ovacık'ta eşini darbettiği öne sürülen S.K., gözaltının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; darp raporu alan kadın şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 17:24 Güncelleme: 13.12.2025 - 17:24
        Eşini darbeden koca tutuklandı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, iddiaya göre, evli çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K. adlı erkek, eşini darbetti. Kadının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınan kadın, darp raporu alıp S.K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        #Tunceli
        #ovacık
        #haberler
