        Tunceli'de otomobil dereye uçtu; uzman çavuş hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Tunceli'de otomobil dereye uçtu; uzman çavuş hayatını kaybetti

        Tunceli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ıslah çalışması yapılan köprünün altından dereye uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Haydar Y, yaşamını yitirdi

        Giriş: 07.11.2025 - 01:32 Güncelleme: 07.11.2025 - 01:32
        Otomobil dereye uçtu; uzman çavuş hayatını kaybetti
        Kaza, saat 23.00 sıralarında Tunceli-Erzincan karayolu İnönü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Haydar Y. (25) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, ıslah çalışması yapılan ve suyunun akmadığı köprü altından dereye uçtu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Haydar Y, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

        İlk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Haydar Y, hayatını kaybetti. Haydar Y'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Tunceli
        #Son dakika haberler
