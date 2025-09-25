Burada konuşan Avukat Barış Yıldırım, proje çalışmaları devam ederken ÇED olumlu raporunun olmadığını ve sonradan alındığını ifade ederek, “Biz Çemişgezek Çevre Platformu, yöredeki yurttaşlar adına hukuksal süreç başlattık. İnşaat bitmek üzerdeyken ÇED olumlu kararı verildi. ÇED kararına karşı açtığımız davada Çemişgezek, Tağar Çayı Havzası’nın ülkemizin tarafı bulunduğu BERN Sözleşmesi ‘Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarının koruma sözleşmesi’ hükümlerine göre kesin koruma altında bulunan canlı türlerini barındırdığını, bunların en önemlilerinin yaban keçisi ve su samuru olduğunu, burada habitat tahribatı yapılamayacağını ifade ettik. Yine, Tağar Vadisi Havzası'nın 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu hükümlerine göre Milli Park olarak tefrik edilmesi gereken sahalardan olduğunu ifade ettik. Bu projenin iptal edilmesi gerektiğini söyledik dedi.