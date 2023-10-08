Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de 2 otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 11 yaralı

        TUNCELİ'de2otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 11 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 14:23 Güncelleme: 08.10.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de 2 otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 11 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ'de2otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 11 kişi, yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolu Ağlayankayalar mevkisindeki 8'inci Çığ Tüneli'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakası öğrenilemeyen 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Tunceli'de, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
        Tunceli'de, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
        Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
        Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
        Tunceli'de çıktığı ceviz ağacından düşen kişi öldü
        Tunceli'de çıktığı ceviz ağacından düşen kişi öldü
        Ceviz toplamak için çıktığı ağacından düşüp öldü
        Ceviz toplamak için çıktığı ağacından düşüp öldü
        Tunceli'de doktordan çiftçiye 125 gönüllü arama kurtarma eğitiminde
        Tunceli'de doktordan çiftçiye 125 gönüllü arama kurtarma eğitiminde
        Tunceli'de hız ihlali yapan 673 sürücüye ceza kesildi, aranan 6 şüpheli yak...
        Tunceli'de hız ihlali yapan 673 sürücüye ceza kesildi, aranan 6 şüpheli yak...