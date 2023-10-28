Tunceli'de, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 araçlık konvoy ile kutlama TUNCELİ'deCumhuriyet´in 100´üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Türk bayraklarıyla 100 araçlık konvoy ile kutlama yapıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu´nun motosikletiyle katıldığı konvoya 2 ATAK ve 2 Sikorsky tipi helikopter de eşlik etti.

TUNCELİ'deCumhuriyet´in 100´üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Türk bayraklarıyla 100 araçlık konvoy ile kutlama yapıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu´nun motosikletiyle katıldığı konvoya 2 ATAK ve 2 Sikorsky tipi helikopter de eşlik etti.

Cumhuriyet'in 100´üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Valilik koordinesinde etkinlik düzenlendi. Türk bayraklarıyla donatılan ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu´nun da motosikletiyle katıldığı 100 araçlık konvoy, sonbaharın gelişiyle sarı tonlara bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı´ndan geçerek, Ovacık ilçesine doğru hareket etti. Yaklaşık 80 kilometre boyunca Munzur Nehri´nin yanından geçen karayolunda ilerleyen konvoy, ilçedeki Munzur Gözeleri´nde etkinliği tamamladı. İl Jandarma Komutanlığı´na ait 2 ATAK ve 2 Sikorsky tipi helikopter de, alçak uçuş yaparak konvoya eşlik etti.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyet´in 100´üncü yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Böyle anlamlı mekanlarda her zaman bir temennide bulunulur. Benim de buradaki temennim şudur ki; dünya durdukça, Cumhuriyet var olsun" dedi.