Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        TUNCELİ'DE, CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINDA 100 ARAÇLIK KONVOY İLE KUTLAMA

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 00:18 Güncelleme: 29.10.2023 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        TUNCELİ'DE, CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINDA 100 ARAÇLIK KONVOY İLE KUTLAMA
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ'deCumhuriyet´in100´üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Türk bayraklarıyla 100 araçlık konvoy ile kutlama yapıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu´nun motosikletiyle katıldığı konvoya 2 ATAK ve 2 Sikorsky tipi helikopter de eşlik etti.

        Cumhuriyet'in 100´üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Valilik koordinesinde etkinlik düzenlendi. Türk bayraklarıyla donatılan ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu´nun da motosikletiyle katıldığı 100 araçlık konvoy, sonbaharın gelişiyle sarı tonlara bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı´ndan geçerek, Ovacık ilçesine doğru hareket etti. Yaklaşık 80 kilometre boyunca Munzur Nehri´nin yanından geçen karayolunda ilerleyen konvoy, ilçedeki Munzur Gözeleri´nde etkinliği tamamladı. İl Jandarma Komutanlığı´na ait 2 ATAK ve 2 Sikorsky tipi helikopter de, alçak uçuş yaparak konvoya eşlik etti.

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyet´in 100´üncü yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Böyle anlamlı mekanlarda her zaman bir temennide bulunulur. Benim de buradaki temennim şudur ki; dünya durdukça, Cumhuriyet var olsun" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Kurtarıcı Oliveira
        Kurtarıcı Oliveira
        "Bir tek Davinson!"
        "Bir tek Davinson!"
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı

        Benzer Haberler

        Tunceli'de, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 araçlık konvoy ile kutlama
        Tunceli'de, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 araçlık konvoy ile kutlama
        Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 araçla kortej yapıldı
        Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 araçla kortej yapıldı
        Tunceli'de uçuruma düşen araçtaki 2 kişi yaralandı
        Tunceli'de uçuruma düşen araçtaki 2 kişi yaralandı
        Uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Tunceli'de "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" fotoğraf sergisi açıldı
        Tunceli'de "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" fotoğraf sergisi açıldı
        Kayalıklardan düştü, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
        Kayalıklardan düştü, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı