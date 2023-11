Gülistan Doku´nun ablası: Vali ve emniyet müdürüyle görüştüm, dosya baştan sona incelenecek TUNCELİ´debin 405 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku´nun (21) ablası Aygül Doku, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz´la görüştüğünü belirterek, "Sizin kadar bizler de Gülistan´ı bulmak istiyoruz´ dediler. Dosyanın tekrardan kapsamlı bir şekilde inceleneceğini, ilk günden bugüne kadar yapılmayan ne varsa bütün soru işaretlerinin giderileceğini, Gülistan´a ne olduğunu bir an önce bulmak istediklerini söylediler" dedi.

TUNCELİ´debin 405 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku´nun (21) ablası Aygül Doku, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz´la görüştüğünü belirterek, "Sizin kadar bizler de Gülistan´ı bulmak istiyoruz´ dediler. Dosyanın tekrardan kapsamlı bir şekilde inceleneceğini, ilk günden bugüne kadar yapılmayan ne varsa bütün soru işaretlerinin giderileceğini, Gülistan´a ne olduğunu bir an önce bulmak istediklerini söylediler" dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2´nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku´dan 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailesi 6 Ocak'ta Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Doku'nun bulunması için cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, 11.29'da Atatürk Mahallesi'ndeki minibüs durağından üniversite aracına bindiğini tespit etti. Yol güzergahında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelere rağmen araçtan nerede indiği tespit edilemedi. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü´ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da Gülistan Doku´nun olduğu ifade edilen görüntü yansıdı. Bunun üzerine Uzunçayır Baraj Gölü´nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmayınca, çalışmalar sonlandırıldı.

`GÜLİSTAN´IN KARANLIKTAN ÇIKMASINI İSTİYORUZ´

Gülistan Doku´nun ablası Aygül Doku, Diyarbakır´dan Tunceli´ye gelerek son kararnameyle kente atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz´la valilik binasında görüştü. Görüşme sonrasında Aygül Doku, dosyanın baştan sona kadar yeniden inceleneceğini ve bu adımın kendilerine umut olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün kente atanan yeni valiyle de görüştük. Yanında il emniyet müdürü de vardı. Dosyanın baştan ele alınacağını, kolektif bir şekilde araştırma yapacaklarını söylediler. `Sizin kadar bizler de Gülistan´ı bulmak istiyoruz´ dediler. Dosyanın tekrardan kapsamlı bir şekilde, ilk günden bugüne kadar yapılmayan ne varsa bütün soru işaretlerinin giderileceğini, Gülistan´a ne olduğunu bir an önce bulmak istediklerini söylediler. Bu dosyayı, sıfırdan yani geçmişten bu yana araştıracakları için valiye ve emniyet müdürüne çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu adım bize umut oldu. Bir an önce kardeşime ne olduğunun cevabını istiyoruz. Yeri geldiğinde aile avukatımızın dosyaya müdahale edeceğini, dosyayı baştan nerede ne eksiklik varsa, ne yapılmamışsa onun üzerine gidileceğini dile getirdiler. İnanın her yeni gelen kişi bize bir umut oluyor. Gülistan´ın karanlıktan çıkmasını istiyoruz."

Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de ailenin talebi üzerine dosyanın ekipler tarafından yeniden incelenerek, araştırılacağını belirtti.