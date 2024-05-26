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        Tunceli'de kent meydanında panik yaratan sahipsiz çanta, fünyeyle patlatıldı

        TUNCELİ'de, kent meydanında bir bankın üzerinde bulunan sahipsiz çanta panik yarattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 00:43 Güncelleme: 26.05.2024 - 00:45
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        Tunceli'de kent meydanında panik yaratan sahipsiz çanta, fünyeyle patlatıldı
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        TUNCELİ'de, kent meydanında bir bankın üzerinde bulunan sahipsiz çanta panik yarattı. Polisin bölgeye sinyal kesici araç getirip, ardından fünye ile patlattığı çanta boş çıktı. 

        Kent meydanında bulunan Yer Altı Çarşısı’nın üzerinde bir bankta sahipsiz bir çanta olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alıp, çevredekileri uzaklaştırarak, yolu trafiğe kapattı. Uzaktan kumandalı bomba düzeneği olabileceği ihmaline karşın, bölgeye sinyal kesici jammer araç da getirildi. Bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çevredekilerin endişeli bakışlarla izlediği patlamanın ardından yapılan kontrolde, çantanın boş olduğu anlaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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