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        Tunceli'de "Su Ürünleri Kanunu"na muhalefetten 26 kişiye 214 bin 291 lira ceza

        Tunceli'de yapılan su ürünleri denetimlerinde 26 kişiye 214 bin 291 lira ceza kesildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 19:48 Güncelleme: 24.05.2024 - 19:48
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        Tunceli'de "Su Ürünleri Kanunu"na muhalefetten 26 kişiye 214 bin 291 lira ceza
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        Tunceli’de yapılan su ürünleri denetimlerinde 26 kişiye 214 bin 291 lira ceza kesildiği bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde bulunan iç sular, toplu tüketim yerleri, balıkçı tekneleri ve karaya çıkış noktalarında denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, bu yıl içinde 526 kez su ürünleri denetimi gerçekleştirildiği anamsatılarak, "26 kişi hakkında "Su Ürünleri Kanunu"na muhalefetten dolayı toplamda 214 bin 291 lira idari para cezası uygulanmış, 33 yasa dışı av aracı ile 3 kilo 796 gram yasa dışı ürüne el konularak imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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