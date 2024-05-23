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        Tunceli'de "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:27 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:27
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        Tunceli'de "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

        Tekbıyıkoğlu, Valilik binasında düzenlenen toplantıda, Tunceli'nin huzur kenti olması için güvenlik güçlerinin mesai gözetmeksizin 24 saat özveriyle görev yaptığını söyledi.

        Bu yıl meydana gelen 913 asayiş olayının yüzde 99 oranında aydınlatıldığını belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

        "Jandarmamızın yaptığı çok etkili bir çalışma var. Geçmişten bugüne kadar gelen ve faili meçhul olarak kalan dosyaların hepsiyle ilgili tarama gerçekleştirdiler. Jandarmamızın yaptığı bu özel çalışmayla beraber 2 bin 341 suç takip dosyasından 891'i aydınlatılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda bölücü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu R.A. Antalya'nın Serik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı ve akabinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine aynı çalışma çerçevesinde 7 terör olayına katılmış bölücü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 'Reşo' kod adlı E.A. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca caza infaz kurumuna teslim edildi."

        Tekbıyıkoğlu, kentteki trafik denetimlerinin artarak devam ettiğini ve kaza olaylarında yaklaşık yüzde 13'lük bir azalma olduğunu bildirdi.

        Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "7 bin 378 erkeğe ve 6 bin 826 kadına ulaşıldı. Kadına yönelik şiddetle ilgili olaylarda geçen senenin aynı dönemine göre ilk dört aylık zaman diliminde yüzde 16'lık azalma var. Yol kontrol ve arama noktalarında yapılan çalışmalarda 295 aranan şahıs yakalanmıştır. Kentimizde 71 uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 106 şüpheli yakalandı ve bunlardan 11'i tutuklandı." dedi.

        - "Şehit savcımızın kanı yerde kalmadı"

        Tekbıyıkoğlu, geçmişte terör örgütlerince kullanıldığı belirlenen 61 mağara ve sığınağın bu yılki operasyonlara imha edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bunların içerisinde de 8 silah, 465 mühimmat, 86 tüp, 14 el yapımı patlayıcı, 44 kilogram patlayıcı madde, 363 pil ve 163 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi. Yine jandarmamızın 4 farklı ilde yaptığı operasyonlar sonucu terör örgütü mensubu olmaktan ve terör örgütüne yardım yataklıktan suç işlediği tespit edilen 68 şüpheli hakkında da işlem yapıldı. 19 Ekim 2023'te Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında bir operasyon icra edilmişti ve 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bu teröristlerin kimlikleri belli oldu ve bunlardan 2'si sözde özel kuvvet ve turuncu kategoriye ait teröristlerdi. Bu tespit edilen örgüt mensuplarından 'Edesa-Saadet' kod adlı Hatice Yılmaz, 19 Eylül 2012'de şehit olan Savcı Murat Uzun'un failleri arasında olduğu tespit edildi. Şehit savcımızın kanı yerde kalmadı."

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kentteki organize suç örgütünün de çökertildiğini ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Nitelikli yağma, tefecilik, silah ticareti gibi 12 ayrı suçu işlendiği şahıslara yönelik 26 Mart'ta operasyon gerçekleştirildi, 7 kişi burada tutuklandı. Yine sosyal medya üzerinden kolay para kazanma ve yatırım vaadiyle farklı illerde 46 kişiyi 10 milyon lira dolandıran ve Mersin'de gerçekleştirdiğimiz operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 2'si tutuklandı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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