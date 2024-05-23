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        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu: Ölü ele geçirilen terörist, şehit savcı Murat Uzun'un faili

        TUNCELİ Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, geçen yıl ekim ayında ölü ele geçirilen 3 teröristin kimliklerinin belirlendiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:20
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        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu: Ölü ele geçirilen terörist, şehit savcı Murat Uzun'un faili
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        TUNCELİ Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, geçen yıl ekim ayında ölü ele geçirilen 3 teröristin kimliklerinin belirlendiğini söyledi. Vali Tekbıyıkoğlu, “3 teröristten 2 tanesi sözde özel kuvvet kategorisinde ve turuncu kategoriye ait teröristlerdi. Bu tespit edilen örgüt mensuplarından ‘Edesa Saadet’ kod adlı Hatice Yılmaz’ın, bizim 19 Eylül 2012’de şehit olan Savcı Murat Uzun’un failleri arasında olduğu tespit edildi. Yani şehit savcımızın kanı yerinde kalmadı” dedi.

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ile İl Emniyet Müdürü Hakan Duman’ın katılımıyla, İl Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan basın toplantısında, kentte terör, asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi ve veriler paylaşıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, 19 Ekim 2023’te ölü ele geçirilen 3 PKK'lıdan, DNA testi sonucu kimliği belirlenen ‘Edesa Saadet’ kod adlı Hatice Yılmaz’ın, 2012’de Ovacık'ta Savcı Murat Uzun'u şehit eden teröristlerden biri olduğunu söyledi.

        ‘ŞEHİT SAVCIMIZIN KANI YERDE KALMADI’

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Savcı Murat Uzun’un kanının yerde kalmadığını belirterek, “19 Ekim 2023 tarihinde Ovacık ilçesi Doludibek köyü kırsalında bir operasyon icra edilmişti. Bunun görüntüleri basına da yansıtılmıştı. Jandarmamız etrafını sarmış ‘teslim ol’ çağrısı yapıyor. Jandarma Özel Harekat (JÖH) burada yaşatmayı tercih ediyor, fakat bu 3 tane terörist yaşamayı değil, öldürmeyi tercih ettiler. Bunun sonucunda da etkisiz hale getirildiler. Bu teröristlerin kimlikleri belli oldu. 3 teröristten 2 tanesi sözde özel kuvvet kategorisinde ve turuncu kategoriye ait teröristlerdi. Bu tespit edilen örgüt mensuplarından ‘Edesa Saadet’ kod adlı Hatice Yılmaz’ın, bizim 19 Eylül 2012’de şehit olan Savcı Murat Uzun’un failleri arasında olduğu tespit edildi. Yani şehit savcımızın kanı yerinde kalmadı. Şehitlerimizin ruhu tekrar şad olsun” dedi.

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