Tunceli'ye özgü lezzetler "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen hafta çerçevesinde, Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde etkinlik gerçekleştirildi.

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