Tunceli'ye özgü lezzetler "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında tanıtıldı
Tunceli'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.
Tunceli'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen hafta çerçevesinde, Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde etkinlik gerçekleştirildi.
Moğultay Mahallesi'ndeki Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda kurulan stantlarda, kentin yöresel lezzetlerinden zerfeti kat kat, düğün çorbası, gaut, haşıl, babuko, kömbe, gulik çorbası, şir, bişi, dut tatlısı, ışkın kavurması ve niyaz sergilendi.
Stantları gezen katılımcılar, yemeklerin tadına bakarak aşçılardan tarifleriyle ilgili bilgi aldı.
Programa, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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