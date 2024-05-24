Tunceli'de şarampole devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı
Tunceli'de beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaraladı.
Tunceli’de beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaraladı.
A.Ç’nin kullandığı 62 AJ 861 plakalı beton mikseri, Tunceli-Ovacık kara yolu Venk Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki V.G. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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