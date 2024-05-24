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        Tunceli'de şarampole devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı

        Tunceli'de beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 22:12 Güncelleme: 24.05.2024 - 22:12
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        Tunceli'de şarampole devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı
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        Tunceli’de beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaraladı.

        A.Ç’nin kullandığı 62 AJ 861 plakalı beton mikseri, Tunceli-Ovacık kara yolu Venk Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki V.G. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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