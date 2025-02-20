Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (3)

MAHSURKALAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİ KURTARILDI

Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkiinde, içerisinde Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerini taşıyan otobüs, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Otobüste mahsur kalan 2 öğretim üyesi ve 27 öğrenci, durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalanları İlçe Jandarma Komutanlığı’nda misafir ederek yemek ve konaklama imkanı sağladı.