Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (3)
MAHSURKALAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİ KURTARILDITunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkiinde, içerisinde Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerini taşıyan otobüs, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
MAHSURKALAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİ KURTARILDI
Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkiinde, içerisinde Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerini taşıyan otobüs, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Otobüste mahsur kalan 2 öğretim üyesi ve 27 öğrenci, durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalanları İlçe Jandarma Komutanlığı’nda misafir ederek yemek ve konaklama imkanı sağladı.
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