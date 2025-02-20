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        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (3)

        MAHSURKALAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİ KURTARILDITunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkiinde, içerisinde Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerini taşıyan otobüs, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:05
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        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (3)
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        MAHSURKALAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİ KURTARILDI

        Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkiinde, içerisinde Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerini taşıyan otobüs, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Otobüste mahsur kalan 2 öğretim üyesi ve 27 öğrenci, durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalanları İlçe Jandarma Komutanlığı’nda misafir ederek yemek ve konaklama imkanı sağladı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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