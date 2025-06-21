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        Munzur Çayı'na düşen Eylül, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü

        TUNCELİ'de Munzur Çayı'na düşüp akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Eylül Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 19:36 Güncelleme: 21.06.2025 - 19:40
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        Munzur Çayı'na düşen Eylül, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü
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        TUNCELİ’de Munzur Çayı’na düşüp akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Eylül Y. (17), 400 metre uzaklıkta bulundu. Hastaneye kaldırılan Eylül, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü.

        Olay, akşam saatlerinde Tunceli- Ovacık karayolunun 25’inci kilometresinde bulunan Venk Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Eylül Y., iddiaya göre, dengesini kaybederek Munzur Çayı’na düştü. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin su üstünde yaptığı arama çalışmasında Eylül, düştüğü yere yaklaşık 400 metre uzaklıkta, akarsuyun karşı kıyısında bulundu. Sudan çıkarılan ve kalbi durduğu belirlenen Eylül, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’ne doktorların 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü. Eylül’ün yoğum bakım ünitesinde tedavisi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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