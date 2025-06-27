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        Kaldırıma çıkan cip, bankanın güvenlik görevlisine çaptı; kaza kamerada

        TUNCELİ'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, bankanın önünde oturan güvenlik görevlisine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:29 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:35
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        Kaldırıma çıkan cip, bankanın güvenlik görevlisine çaptı; kaza kamerada
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        TUNCELİ’de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, bankanın önünde oturan güvenlik görevlisine çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü yitirdiği 62 AAL 305 plakalı cip, kaldırıma çıkarak banka şubesi önünde oturan güvenlik görevlisi E.Y.’ye çarptı. E.Y.’nin yanındaki kişi ise son anda kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.Y., ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren E.Y.’nin, bacağının 3 yerden kırıldığı belirtildi. Cip sürücüsü ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

        Güvenlik kamerasına yansıya kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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